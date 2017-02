¡Tienes qué verlo! Angelina Jolie y su hija Shiloh comen tarántulas en Camboya

Durante su visita por Camboya, Angelina Jolie no dejó pasar la oportunidad de probar algunos de los platillos típicos del lugar. La actriz de By the Sea y su hija Shiloh, de 10 años, demostraron su ‘buen diente’ al degustar unas tarántulas y escorpiones en una entrevista con BBC World News para promocionar la más reciente película de Jolie, First They Killed My Father, la cual ella dirigió. En el video publicado en el portal de BBC News, Angelina se deja ver rodeada por sus hijos y demuestra sus habilidades en la cocina de insectos, así como su desarrollado paladar.

VER GALERÍA Angelina Jolie degustó sin problemas los insectos. Foto: BBC World News

¿Ves la parte en la que tienes los dientes? Saca los colmillos”, explicaba la artista. “Pienso que los insectos siempre han sido parte de la dieta, pero también tiene algo que ver el hecho de sobrevivir durante la guerra. Cuando la gente moría de hambre y no tenían más opción que ésta, lo hacían”. Angelina parecía toda una experta en el arte de comer bichos y contó en exclusiva que no era ajena a estos manjares, pues los había probado con anterioridad en su primera visita a Camboya.

"You want to share a spider?" - Angelina Jolie cooks bugs in Cambodia 🕷https://t.co/5mSi3VNErT pic.twitter.com/OZ12DjpyJD — BBC News (World) (@BBCWorld) 20 de febrero de 2017

“Grillos… empiezas con los grillos y una cerveza y después vas con las tarántulas”, comentó ‘Angie’ a la reportera Yalda Hakim. La madre de seis se veía muy confiada preparando los insectos en un sartén con aceite, mientras sus hijos prestaban atención. “¿Quieres compartir una araña?” preguntó a Shiloh, quien asintió y comió la mitad de la gran araña con su mamá. “Realmente tiene un buen sabor” dijo Angelina, antes de señalar que los escorpiones sabían “como a papas fritas”.

VER GALERÍA Shiloh compartió una tarántula con su mamá. Foto: BBC World News

Para Angelina, es importante involucrar a sus hijos en las diferentes culturas del mundo, en especial las de aquellos países de donde provienen cuatros de sus seis hijos. Camboya es el país de origen de su hijo mayor, Maddox, quien es ya un jovencito de 15 años. Los hijos de Jolie han estado muy participativos en las diferentes actividades de la agenda de su mamá. Todos juntos acudieron al estreno de la película First They Killed My Father e incluso tomaron el micrófono y se dirigieron a los presentes con algunas palabras en camboyano.

- Angelina Jolie, sin poder contener la emoción, habla por primera vez de su divorcio

Fue en este viaje en el que Angelina Jolie abrió su corazón como nunca y habló acerca de su divorcio con Brad Pitt. "No quiero decir mucho acerca de esto, excepto que es un momento muy difícil. Somos una familia y siempre lo seremos. Lo superaremos y seguiremos siendo una familia", dijo a la BBC. Agregó: "Muchas personas se han encontrado en esta situación. Toda mi familia ha pasado por un difícil momento. Estoy centrada en mis niños, nuestros niños".