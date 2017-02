George Clooney habla por primera vez sobre la experiencia de convertirse en padre a los 55 años El actor y su esposa, Amal Clooney, recibirán la visita de la cigüeña por primera vez

George Clooney está feliz porque pronto se convertirá en padre por primera vez. A los 55 años de edad, el actor y su esposa, Amal Clooney, se encuentran en la dulce espera de gemelos, una aventura que están listos para enfrentar con mucho ánimo y un poco de nervios. Hasta ahora, los detalles del embarazo de la abogada habían sido revelados por amigos y familiares, pero George aprovechó su paso por París, en donde recibirá un galardón honorífico en los premios César, similar a un Oscar- para hablar sobre sus expectativas como padre primerizo casi a los 56 años.

VER GALERÍA

"He visto que Jean-Paul Belmondo -famoso actor francés- tuvo también un niño muy tarde en la vida, él tenía 70, así que me ha hecho sentir mejor en vista de que yo estoy aún en los 50", dijo entre broma y aliviado por vivir la experiencia en esta etapa de su vida. "Yo tendré 56 años cuando nazcan los míos. Pero es algo muy emocionante, estamos los dos muy emocionados y muy felices. Va a ser toda una aventura. Y siempre hemos aceptado todas las aventuras que se han cruzado en nuestras vidas con los brazos abiertos, así que estamos entusiasmados", dijo entusiasmado a Canal + por los planes a futuro.

George sabe que puede contar con la ayuda de todos sus amigos en caso de que tenga dudas sobre la paternidad, pues la mayoría ya tuvo que cambiar pañales. "Lo que más me gusta es que todos mis amigos ya han pasado por todo esto, son padres desde hace ya mucho tiempo. Sus hijos son mayores, ya van a la universidad y no paran de reírse de mí", agregó contento. El otro día fuimos a cenar y éramos ocho tipos a la mesa, y todos sus hijos están ya fuera de casa en la Universidad. Todos me estaban diciendo: 'No te preocupes, va a ser maravilloso, lo vas a hacer genial'. De repente se hizo el silencio y de pronto se pusieron a llorar como bebés. Todo va a cambiar, es cierto, es lo normal y es el curso de la vida", contó.

VER GALERÍA

- Confirmado: ¡George y Amal Clooney esperan gemelos!

- ¡Ya se sabe el sexo de los bebés de George y Amal Clooney!

- Matt Damon casi rompe en llanto al enterarse que George y Amal Clooney serán papás

En la ceremonia de los premios del cine francés, George estará acompañado de su esposa, Amal Clooney. Sin duda, un momento muy esperado por todos sus fans que quieren ver a la futura mamá presumir su barriguita que, se dice, ya está en el segundo trimestre.

Según los allegados a la pareja, podrían recibir a sus bebés en junio. Y sobre el sexo de los gemelos, la mamá del actor recién reveló que tendrán "uno de cada uno", así que la experiencia paterna será completa con un pequeño que siga sus pasos como galán y una nena a quien consentir.