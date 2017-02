Lucía Villalón se recupera de su ruptura con Javier 'Chicharito' con la moda como aliada La reportera española de 28 años reapareció en público por primera vez desde su ruptura con el futbolista mexicano

No ha sido fácil, pero poco a poco Lucía Villalón recupera la sonrisa y la cotidianidad de su vida después de haber puesto fin a su compromiso de boda con el futbolista mexicano Javier 'Chicharito' Hernández. Por primera vez, desde que se hizo pública su separación, la reportera deportiva se dejó ver en la Fashion Fest Madrid fiel a su gusto por la moda y dispuesta a disfrutar de la vida y los pormenores de los desfiles.

Tranquila y con un look impecable gracias a unos pantalones palazzo en tono crema y un suéter de flecos de colores blanco, rojo y verde, Lucía llegó al Fashion Fest Madrid 2017 para ver el desfile del diseñador Jorge Vázquez. Un clutch a juego completó su look además del pelo recogido con el que dejó ver por completo su rostro, siempre ofreciendo una sonrisa para los fotógrafos.

Tan sólo han pasado unas semanas desde que confirmó que entre la reportera española y el jugador del Bayer la historia romántica había llegado a su fin. Lucía, devastada, encontró refugio en sus familiares y amigos, quienes la apoyaron durante esos momentos en los que la razón queda nublada por el corazón y las palabras no tienen sentido para explicar la situación por la que estaba pasando. Además, la joven de 28 años de edad se encontraba en recuperación luego de una cirugía por neumotórax que por poco le cuesta la vida.

"De un pulmón ya estoy perfectamente arreglada y el otro lo tenía bien. El primer neumotórax me dio en Alemania. No me lo diagnosticaron bien y me fui a trabajar a Barcelona y en el avión casi me muero", contó con mucha calma a La Otra Crónica. Su estado de salud física no era lo único que debía recuperarse, pues su estado sentimental se vio lastimado con el término de su relación de casi dos años.

Para pasar de página y escribir un nuevo capítulo en su vida, Lucía había preferido enfocarse en su familia, amigos y trabajo, a diferencia de su ex que fue pillado en exclusiva por ¡HOLA! México paseando por las calles de París muy romántico junto a la actriz mexicana Camila Sodi. Lo más difícil de enfrentar fue la deslealtad, según publica el mismo medio. "No me lo esperaba, ¡me iba a casar con él!", dijo aún incrédula del giro inesperado de su relación.