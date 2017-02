VIDEO: La aparatosa caída de Paulina Rubio en pleno concierto Tras el accidente, 'Pau' continuó con su presentación

Todo iba bien en la presentación de Paulina Rubio el sábado pasado en Campeche, México, hasta que sufrió una gran caída en pleno escenario. ‘La Chica Dorada’ terminó de interpretar el tema El Último Adiós y justo cuando se encontraba agradeciendo a sus fans por tanto cariño, ‘Pau’ se cayó del escenario y terminó en el piso.

VER GALERÍA Paulina Rubio acudió a la pasada entrega de los GRAMMY y lució preciosa. Foto: Getty Images

De inmediato, el personal de seguridad del foro Ah Kim Pech acudió a ayudarla para ponerse en pie. Con todo el profesionalismo que la distingue, la intérprete siguió con su presentación. Tras el incidente, lo único que atinó a decir fue: “¡Qué guamazo me di!”. Los seguidores de la cantante no dejaron que decayera el ánimo del concierto y mientras se incorporaba al show, éstos coreaban su nombre y no dejaban de aplaudirle.

A través de las redes sociales se hizo viral el video de la caída y al parecer, la artista de 45 años no sufrió graves lesiones, y todo quedó en unos cuantos golpes y un gran susto. En sus redes sociales, compartió varias fotografías de ese concierto en Campeche e incluso en su Facebook escribió acerca de su accidente: “No importa si nos caemos, hay que saber levantarnos”. Como toda una experta en la industria del entretenimiento, ‘Pau’ siguió con su show y dejó fascinado a su público con su energía y sobretodo su actitud.