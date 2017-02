¡Preciosa! Thalía alborota las redes con un audaz trikini

Exercise produces endorphins that improve your mood, make you happier and help fight pain. ⭐ El ejercicio genera endorfinas y te hace feliz. Estos neurotransmisores de placer sirven para luchar contra el dolor, entre muchas cosas, y sobre todo, para ser feliz. 🌈💖🤗 #notetoself #happyness #gym

A post shared by Thalia (@thalia) on Jan 16, 2017 at 8:39am PST