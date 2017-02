Tras ser víctima de un robo el año pasado, Kim Kardashian no volverá a poner un pie en París

París era una de sus ciudades preferidas, sin embargo Kim Kardashian no tiene planes de regresar a ella en mucho tiempo… o al menos eso ha confirmado su representante a la revista People. A fin de mes se llevará a cabo el París Fashion Week y una de las grandes ausentes en este evento será la socialité de 36 años de edad. “Ella no estaba pensando en asistir”, indicó a la publicación su representante.

VER GALERÍA Kim Kardashian en la pasada Semana de la Moda en la capital francesa, horas antes de sufrir el robo. Foto: Getty Images

La esposa de Kanye West no tiene los mejores recuerdos en la llamada ‘Ciudad del Amor’. En octubre pasado, justo en la Semana de la Moda, fue víctima de un asalto a punta de pistola. Los ladrones entraron a la lujosa suite en el No Address hotel donde se estaba quedando, la amarraron y sustrajeron $10 millones de dólares en efectivo, teléfonos celulares y joyas. Entre el botín figuró un fabuloso anillo de diamantes de un valor estimado de cuatro millones de dólares.

Las investigaciones han avanzado y el pasado 9 de enero, fueron arrestados en Francia 17 individuos sospechosos de estar relacionados al atraco. Siete de ellos fueron puestos en libertad y cuatro de ellos fueron puestos a disposición de las autoridades.

VER GALERÍA Kim recibió un gran apoyo de parte de su esposo, luego de sufrir ese atraco. Foto: Getty Images

Recientemente, Kim dio algunos detalles de los terroríficos minutos que vivió en manos de los ladrones, que por fortuna, no le causaron daño físico alguno. “Escuché un ruido en la puerta, como pasos, y entonces pregunté, ‘¿Quién está ahí?’. Nadie contestó. Llamé a mi guardaespaldas a las 2:56 a.m. A través de la puerta vi a dos personas que llegaban y al vigilante atado”, detalla el reporte.

La declaración de la estrella del reality show sigue así: “Es el que llevaba unas gafas de ski quien se quedó conmigo. Él me pidió con su fuerte acento francés mi anillo. Estaba en la mesita de noche. Cuesta $4 millones. Le dije que no sabía, él sacó una pistola y entonces le enseñé el anillo". La documentación policial prosigue con información muy delicada. “Me agarraron y me llevaron al pasillo. Llevaba puesto una bata, con nada debajo. Volvimos a la habitación y me tiraron a la cama. Y, fue en este momento en el que me ataron con cables de plástico y pusieron cinta en mis manos, sobre mi boca y mis piernas”.