¡Ya se sabe el sexo de los bebés de George y Amal Clooney! Emocionada por pronto convertirse en abuela, la mamá del actor reveló qué le traerá la cigüeña a George y Amal

El secreto mejor guardado de la dulce espera de George y Amal Clooney ya fue revelado. Hace apenas una semana se confirmó que el actor y su esposa esperan gemelos, información que, de acuerdo a reportes de AFP, contó un amigo de la pareja. El informante se reservó el sexo de los bebés o la fecha en que nacerán, detalles que poco a poco han salido a la luz gracias a los allegados a la pareja.

Completamente emocionada con la noticia de que será abuela, Nina Clooney, mamá del actor, platicó con Vogue sobre el embarazo de Amal. En una tierna e inocente charla, reveló que su hijo espera una parejita. "¡Va a ser uno de cada uno!" Sí, un niño y una niña. Es lo que me dijeron", fueron las palabras de Nina.

Aunque los felices padres no han hecho comentarios al respecto, sus amigos y familiares confirman que esperan que los mellizos nazcan en junio. "Es maravilloso. Mi marido y yo estamos emocionados", agregó muy contenta la futura abuela, quien hace nos días dijo a US Weekly que George y Amal les dieron la buena nueva. "Estamos muy contentos por George y Amal, no puedo imaginar a dos personas que puedan ser mejores padres. Estuvimos con ellos y nos lo contaron. Estábamos todos juntos y fue un momento adorable".

Así como Nina, Matt Damon, íntimo amigo de George Clooney, está igual de emocionado con el embarazo de la abogada de 39 años. El también actor confesó que George le dio la noticia en un set de filmación. "Estaba trabajando con él el pasado otoño y me llevó a un lado del set. Cuando me lo dijo casi me pongo a llorar. Estoy muy feliz por él", dijo contento a Entertainment Tonight.