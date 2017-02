Esta pequeñita escribió una carta al CEO de Google para pedir empleo, mira la tierna respuesta Además de un puesto en las divertidas oficinas, a la niña le gustaría trabajar en una fábrica de chocolate o ser nadadora olímpica

Como muchos niños de esta época, Chloe Bridgewater está fascinada con las computadoras y entiende de tecnología. A sus siete añitos de edad, esta niña inglesa sabe muy bien a qué quiere dedicarse cuando sea grande y tiene en mente trabajar para Google. Motivada por su padre para perseguir sus sueños, no importa cuáles sean, Chloe envió una carta a Sundar Pichai, CEO de la empresa, para contarle que en el futuro piensa mandar su solicitud de empleo, y para asombro de sus padres, recibió una linda respuesta.

“Querido Jefe de Google: Mi nombre es Chloe y cuando crezca quisiera trabajar en Google. También quiero trabajar en una fábrica de chocolate y poder nadar en los Juegos Olímpicos. Yo voy a nadar todos los sábados y jueves", es como inicia la tierna misiva de Chloe.

"Mi papá me cuenta que yo puedo sentarme en bean bags, usar resbaladillas y andar en go karts en las oficinas de Google. Me gustan las computadoras y tengo una tablet en donde juego. Mi papá me dio un juego en donde tengo que mover un robot de arriba abajo en unos cuadros. Él me dijo que sería bueno para mí aprender acerca de computadoras", continúa la pequeña que, al igual que miles de aspirantes, quedó encantada con lo divertidas que son las famosas oficinas de Google.

"Mi papa dijo que me comprará una computadora algún día. Yo tengo siete años y mis maestros le dijeron a mi mamá y papá que soy muy buena en las clases, y que soy buena en la ortografía, leyendo y en las sumas. Mi papá dijo que si yo sigo siendo buena y aprendo más, algún día seré capaz de tener un trabajo en Google", agregó. Además, dentro de su inocencia, destacó su interés por la tecnología, algo que no comparte con su hermana menor. "Hollie, mi hermana, también es muy inteligente, pero a ella le gustan las muñecas y vestirlas. Ella tiene cinco años. Mi papá me dijo que les mandara una aplicación de trabajo para Google. Yo no sé qué son esas cosas, pero él me dijo que una carta sería suficiente por el momento".

Para finalizar, Chloe escribió la frase más tierna que los internautas han podido leer en cartas como esta y, quizá, fue la que motivó a Sundar a contestarle. "Gracias por leer mi carta, yo sólo había mandado una con anterioridad y fue para Papa Noel. Adiós”.

Conmovido con las palabras de la pequeña de siete años, Pichai contestó: “Querida Chloe: Gracias por tu carta. Me alegra saber que te gustan las computadoras y los robots, y espero que continúes aprendiendo de tecnología. Yo creo que si sigues trabajando duro y persiguiendo tus sueños, puedes lograr lo que quieras –desde trabajar en Google hasta nadar en los Juegos Olímpicos. Espero recibir tu aplicación de trabajo cuando hayas terminado tus estudios”, escribió el CEO de una de las empresas más importantes, y se despidió con una carita feliz y deseando lo mejor para la familia de Chloe.

La carta de la niña se hizo viral gracias a su papá, el encargado de compartir ambas versiones en sus redes sociales. Andy Bridwater también es el responsable de que Chloe deseara trabajar en un lugar tan colorido, pues él mismo tiene el sueño de encontrar un puesto en Google. Además, aseguró que gracias a la respuesta de Sundar, Chloe está más motivada para continuar sus estudios y ver sus sueños hechos realidad.