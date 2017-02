Drew Barrymore tiene un eficaz remedio para las rabietas de sus hijas Hay mamás dispuestas a convertir en recuerdos cualquier cosa que hagan sus hijos, y para Drew también es la mejor técnica de educar a sus hijas

Drew Barrymore ama su rol como madre, pero a veces su pequeñas hijas Olive (4) y Frankie (2) suelen terminar con la paciencia de mamá si no obtienen lo que quieren. Es un escenario muy común para miles de padres en todo el mundo que han intentado desesperados todas las medidas para evitar que sus hijos hagan rabietas, en especial si están en la calle. Drew parece haber encontrado el remedio durante una visita a Disneyworld, en donde sus hijas la sorprendieron en más de una ocasión con un llanto descontrolado.

La actriz de 41 años de edad contó a Seth Meyers que sus hijas estuvieron muy contentas en el parque de diversiones pero que, inevitablemente, muchos niños terminan haciendo rabietas aunque estén en el lugar más divertido de la Tierra. "Mi hija Olive quería perseguir un pato o un pájaro, pero no la dejé", explicó cuando el conductor de Late Night le mostró una fotografía en donde su hija está llorando en el suelo.

La fórmula es sencilla, en vez de abrazarlas o mimarlas para que dejen de llorar, es mejor lidiar con su enojo de manera creativa y divertida. En su caso, tomarles fotografías resultó a la perfección. Drew probó esa técnica una vez más y esta vez la pequeña miró directamente a la cámara antes de calmarse.

A pesar de que el año pasado la protagonista de Santa Clarita Diet no pasó los mejores momentos tras su divorcio con Will Kopelman, ahora luce más tranquila y con la actitud alegre que la caracteriza. Drew y Will se casaron en junio de 2012 en una discreta ceremonia en Montecito, California. Al momento de dar el "sí, acepto", la actriz ya esperaba a su primera hija.