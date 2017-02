Conan O'Brien, de visita en México: '¿Alguien tiene un lugar donde pueda dormir los próximos cuatro años?' El comediante y presentador de televisión llegó esta mañana a la Ciudad de México con el propósito de arreglar los recientes conflictos ente México y Estados Unidos

Conan O'Brien se encuentra en la Ciudad de México, lugar al que viajó para grabar Conan Without Borders: Made in Mexico, un show especial con el que busca "reparar las relaciones entre ambos países". De buenas, muy sonriente y lleno de energía, leyó una carta en español a la prensa y algunos fans que lo recibieron en el aeropuerto. Además de pedir que le recomendaran algunos lugares para turistear, pidió asilo a los mexicanos en caso de que su visita moleste a alguien en su país.

VER GALERÍA

“Hola México, soy Conan O’Brien y me siento honrado de estar en su país. Yo sé que hemos tenido unos problemas entre México y Estados Unidos, pero no se preocupen, yo voy a arreglar todo", dijo emocionado y haciendo referencia a los recientes conflictos políticos generados por la insistencia del presidente Donald Trump de crear un muro en la frontera de ambos países.

"Durante mi visita quiero conocer su hermosa Ciudad y a sus ciudadanos increíbles, espero que los pueda entretener", agregó. Decidido a no limitarse en los temas que causan conflictos entre los mexicanos y los estadounidenses, agregó: "Si mi visita enoja a ciertas personas en mi gobierno, es posible que no me dejen regresar, ¿alguien tiene un lugar dónde pueda dormir los próximos cuatro años?", dijo bromeando con un reportero local, quien ofreció su casa para el conductor.

En el show que Conan O'Brien realizará en México tendrá como invitados a Diego Luna y el expresidente Vicente Fox. El programa que grabe esta semana en la capital mexicana se transmitirá por la cadena TBS el 1 de marzo. "Espero conocer a la mayor cantidad de mexicanos posible, muchas gracias y ¡Viva México!”, dijo O'Brien en su carta para el pueblo mexicano.