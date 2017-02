Esta pareja celebró el Día de San Valentín con una cita ¡en el metro de Nueva York! Además de una cena a la vista de todos los pasajeros, tuvieron una banda para amenizar su velada

Para muchos neoyorquinos, viajar en metro a diario es una pesadilla con la que tienen que lidiar. Para otros, como Mohammad Choudry, es el lugar perfecto para tener una linda cita del Día de San Valentín. Este enamorado eligió justo la plataforma L en Union Square para sorprender a su esposa con una cena a la vista de todos pero, ¿qué hay de especial en ese punto del subterráneo para que este usuario festejara ahí el día de los enamorados?

Según Choudry, ese punto de la línea L es el favorito de Johnnybell Sanchez, la mujer que ha sido su esposa desde hace nueve años. Para ella, el lugar está lleno de vida gracias a los músicos y artistas que de desenvuelven día a día frente a la apresurada multitud que utiliza el metro para llegar a su hogar o trabajo. Con esa explicación en mente, el tierno esposo eligió poner su propia mesa en el metro en vez de esperar su turno en uno de los restaurantes más románticos de la ciudad.

Justo ahí llegó Johnnybell para encontrar su sorpresa de San Valentín en el sitio menos esperado. Al encontrarse con su esposo, el ruido de la gente apresurara, de los músicos urbanos y los rieles del tren desaparecieron para la pareja que, muy enamorada, se sentó a cenar. El viento en la estación era tan fuerte que por poco se lleva el mantel rojo que Mohammad puso bajo los platos con langosta y ensalada para ambos.

A husband and wife had Valentine's Day dinner on a platform at the Union Square subway station https://t.co/GzRar3dr2z @mgeorge4NY pic.twitter.com/JfsltsnofL — NBC New York (@NBCNewYork) 15 de febrero de 2017

Para amenizar la cena, Mohammed contrató a una banda que tocó durante la velada. Varios pasajeros notaron con emoción lo enamorados que se veían los esposos y hasta tomaron foto de la original cita. Johnnybell contó a NBC New York que fue toda una sorpresa "Fue un poco extraño, no les voy a mentir. Nunca había hecho algo parecido y me siento muy orgullosa de él".

Mientras que una conductora de los trenes de la línea L no podía creer lo que estaba sucediendo en la estación, Mohammed sabía que su sorpresa había sido todo un éxito. "Creo que salió perfecto", dijo contento a las cámaras de televisión.