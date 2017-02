Sobrina de Britney Spears muestra asombrosa recuperación en redes sociales

La familia de Britney Spears ha recuperado la calma, luego de que Maddie, la sobrina de la cantante, saliera adelante tras sufrir un grave accidente, el pasado 5 de febrero. Sonriente y llena de vida, la niña de ocho años acudió a su escuela para encontrase con sus amiguitos y entregarles unos obsequios, con motivo del día de San Valentín. Aunque aún no se reincorpora a sus actividades escolares, la pequeña fue dada de alta la semana pasada y poco a poco se recupera del accidente que estuvo a punto de costarle la vida.

VER GALERÍA Maddie se encuentra mucho mejor. Foto: Instagram Jamie Lynn

Jamie Lynn, hermana de Britney Spears y madre de Maddie, compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de la niña y un mensaje en el que explicaba el estado de salud de su hija y lo felices que estaban por celebrar San Valentín rodeadas de las personas que más aman.

VER GALERÍA La familia Spears está feliz por la recuperación de la pequeña. Foto: Instagram Britney Spears

“Maddie todavía no está lista para regresar a la escuela pero sus doctores le dieron permiso de venir a repartir algunos regalos a los chicos de su clase en San Valentín. Gracias a @avery y @hersheycompany por hacer estos regalos, pues no tuve mucho tiempo para hacerlos yo misma este año. La hizo tan feliz ver a sus amigos y ser capaz de entregarles tan lindos presentes. Fue un gran momento para nosotros después de todo lo que ha pasado. Estamos muy agradecidos por celebrar San Valentín con las personas que amamos, y no pasamos ni un segundo del día en dejar de estar agradecidos por ello. Happy Valentine's Day”, escribió Jamie Lynn en su Instagram.

VER GALERÍA Jamie Lynn con su esposo y su hija. Foto: Instagram Jamie Lynn

El pasado 11 de febrero, Maddie abandonó el University and Children's Hospital de Nueva Orleans acompañada de su mamá y del esposo de ésta, Jamie Watson. La pequeña sufrió un accidente el pasado 5 de febrero, cuando manejaba un vehículo todoterreno y al tratar de esquivar un obstáculo, cayó en un estanque. Horrorizados, Jamie Lynn y su marido vieron como el vehículo se hundía con la niña y se lanzaron al agua para rescatarla, sin embargo esto fue imposible. Un par de minutos después, llegaron los paramédicos y logaron salvarla.