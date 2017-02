¡Qué tierna! Bárbara Mori posa por primera vez con su nieta, Mila La hija de Sergio Mayer Mori está por cumplir tres meses de edad

La foto más esperada de los admiradores de Bárbara Mori por fin llegó. A tres meses de haberse convertido en abuela, la actriz publicó su primera foto junto a su nieta, Mila, una pequeñita de tres meses de edad que desde que venía en camino ya contaba con el cariño de los fans de su joven abuela. En una fecha tan tierna como San Valentín, Bárbara compartió una selfie cargando a su nieta y de inmediato se convirtió en una de las favoritas de sus redes sociales.

Alejada por completo de los conflictos familiares en los que su hijo, Sergio Mayer Mori se ha visto envuelto con la modelo Natalia Subtil, mamá de Mila, la protagonista de Rubí compartió un mensaje de paz. "Amor, amor y más amor necesita este mundo. Es un trabajo de todos los días", se puede leer en letras blancas sobre la imagen de Bárbara y la bebé. Además, agregó el hashtag TACO, por las siglas de Todo Amor Cero Odio.

En su álbum virtual, la actriz de 39 años ya había mostrado fotos de su linda nieta, pero esta es la primera vez que aparece junto a ella. Bárbara Mori ha optado por la discreción sobre los temas de su familia, pero al mismo tiempo comparte algunos momentos que dejan ver que prefiere llevar las cosas con calma para poder disfrutar de los ratos invaluables que pasa con Mila, en especial ahora que la niña ya no vive en su casa.

Hace casi un mes, Mila y su mamá se mudaron del hogar de la actriz por diferencias con Sergio Mayer Mori. Desde entonces, la modelo es quien se ha encargado de mantener actualizados a los seguidores de la familia Mori sobre lo mucho que ha crecido Mila, quien este 21 de febrero cumplirá sus primeros tres meses de vida.

“A veces me siento, respiro y pienso en lo difícil que fue y es todos los días. Sientes la presión, el dolor en tu espalda, las noches incompletas, la falta de tiempo para ponerte bella, tus baños ya son rápidos, ya no te maquillas o te peinas”, escribió Natalia en una de sus actualizaciones en Instagram. “Ya no sales, no vas de fiestas, pierdes amigos, te cambia la vida por completo. Repito: no es fácil pero es increíble”, agregó la modelo brasileña, quien también se dice feliz de vivir una etapa distinta como mamá.