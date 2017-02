Melania Trump se siente “miserable” como Primera Dama: “Esta vida es el sueño de Donald, no de ella” Phillip Bloch, un estilista de la familia Trump, asegura que mientras Donald está disfrutando al máximo la presidencia, su esposa Melania se siente “abrumada y miserable”

Aunque se puede considerar uno de los puestos más poderosos y glamorosos de todo el país, ser Presidente y Primera Dama de los Estados Unidos también conlleva mucha responsabilidad y presión. “Realmente es demasiado”, contó Phillip Bloch, un estilista de los Trump, a la revista US Weekly. En referencia a Melania, quien ha estado notablemente ausente en la Casa Blanca, el allegado a los Trump confesó que la también modelo eslovaca se siente “abrumada y miserable”.

“Esta vida es el sueño de Donald, no de ella”, aseguró Phillip. La incomodidad de Melania ha llegado a tal grado que dejó de acompañar a su hijo a la escuela y ahora encomienda la tarea al Servicio Secreto. “Antes de la inauguración, Melania solía acompañar a Baron en una SUV blindada a su colegio privado. Pero eso fue antes de que varios protestantes empezaran a acampar afuera de su edificio”.

Después de ser nombrada la Primera Dama de los Estados Unidos hace un mes, Melania impactó a muchas personas al declarar que no se mudaría a la Casa Blanca inmediatamente. Siendo que no es lo habitual, la madre de Baron aclaró que no se mudaría inmediatamente a Washington D.C. porque “A la familia Trump le inquieta sacar a su hijo de 10 años de la escuela a medio semestre”, declaró Jason Miller, un representante de la familia.

Michelle Obama dejó un legado impresionante como Primera Dama y por eso se le considera una de las mujeres más admirada de los Estados Unidos. Antes de ejercer como abogada, la oriunda de Chicago concluyó sus estudios en Princeton y Harvard, dos de las Universidades más prestigiosas del mundo. Superar los logros de Michelle será difícil hasta para una persona con mucha preparación y, según cuenta Phillip, Melania “ni siquiera se imaginó que podría llegar a estar en esa circunstancia”.

US Weekly contó que una segunda fuente asegura que “Melania está muy contenta”, más su ausencia — en la política, en Casa Blanca, en los típicos labores del puesto, como recibir a los representantes de otros países — es bastante notable. "No dejen que su sonrisa en fotos los engañe", dijo Phillip Bloch a Us Weekly, “ella está odiando esto”.