North y Kanye West entregaron su primer regalo de San Valentín, ¡descubre para quién fue!

En la familia de Kim Kardashian y Kanye West, no sólo la pareja disfrutó de un inolvidable Día de San Valentín. Los pequeños de la casa, North (3) y Saint (1), también festejaron la fecha con un tierno regalo para una de sus mejores amiguitas. Se trata de Luna, la hija de Chrissy Teigen, a quien le enviaron un pequeño detalle con la ayuda de mamá.

VER GALERÍA

Chrissy, feliz con el primer regalo de San Valentín que su hija de casi un año edad recibe en su vida, no tardó en publicar el presente en su cuenta de Instagram con dos intensiones: agradecer a los hermanitos West y presumir el detalle con sus seguidores. A pesar de su corta edad, los niños ya iniciaron una bella amistad gracias a sus mamás, quienes son muy buenas amigas desde hace tiempo.

Asesorados por su mamá -y por su papá Kanye West-, North y Saint le enviaron a la pequeña de 10 meses de edad un regalo digno de la hija de una súper modelo: un par de zapatitos Yeezy de color gris, diseñados por Kanye. "Feliz día de San Valentín, querida bebé! Con mucho amor, North y Saint", se puede leer en la tarjeta que acompañaba el regalo. Además, los admiradores de ambas mujeres halagaron la envoltura en la que Kim envolvió cuidadosamente el regalo.

after 3 months of trying to get her to blow kisses, she finally does it for the valentine's snap 💕💕💕💕 ahhhh pic.twitter.com/hR21tOOPfQ