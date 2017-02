Amor del bueno: Este hombre le envía una rosa a su esposa cada lunes ¡y desde hace 30 años! A lo largo de 30 años, Phil Ikehorn le ha enviado más de 1,500 rosas a Evelyn, su esposa

El próximo 7 de marzo Phil y Evelyn Ikehorn cumpliran 30 años de casados. Desde que formalizaron su relación en 1987, Phil, de 71 años de edad, se ha propuesto un gesto muy tierno: enviarle una rosa roja a Evelyn, de 72, cada lunes. En total, el hombre estadounidense le ha obsequiado más de 1,500 rosas a su esposa. “El primer año que me envió las rosas obviamente me sorprendió muchísimo”, contó Evelyn a ABC News. “Me envió tantas flores que hasta le pedí que solamente me enviara una rosa al año”.

VER GALERÍA

Por supuesto, Phil no hizo caso. Al principio le enviaba la rosa a casa, pero también a su trabajo. Los colegas de Evelyn se empezaron a poner muy curiosos: “Los hombres que trabajaban conmigo siempre bromeaban: ‘¡Ni se te ocurra enseñarle tus rosas a mi esposa porque van a querer que yo haga lo mismo!’”. Aunque no estaba acostumbrada a ese tipo de atención, con el tiempo Evelyn concluyó que recibir una rosa semanalmente la hace sentir “muy especial”.

Para celebrar el día de San Valentín, ayer Evelyn recibió veinticuatro rosas blancas, veinticuatro amarillas y dos cajas de chocolates sin azúcar. “Ah, también envió galletas en forma de corazón. Phil sabe que me encantan las palomitas, así que también me envió tres tinas de palomitas”. A muchos parecerá demasiado cursi, pero Evelyn admite que disfruta todos los detalles que le proporciona su marido.

VER GALERÍA

Por supuesto, ella también es recíproca con su afecto: “Phil sufrió un paro cardiaco en julio y se encuentra haciendo tratamientos y terapia. Le gusta ir al gimnasio, así que me despierto por las mañanas para llevarlo y para ayudarle con lo que necesite. Está mejorando rápidamente”.

Hoy por la noche la pareja cenará “en algún restaurante lindo” ya que “es uno más de los gestos y costumbres de Phil.”