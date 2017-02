Hugh Jackman regresa al quirófano por sexta vez para tratar el cáncer de piel El actor ha batallado con esta enfermedad desde 2013

La lucha que Hugh Jackman libra contra el cáncer de piel aún continúa. Este lunes, el actor reconocido por su papel como Wolverine, reveló en su cuenta de Instagram que, una vez más, pasó por el quirófano para remover las células afectadas de su nariz, siendo así la sexta vez que es intervenido. A pesar de lo complicado que suena, informó a sus seguidores que se encuentra bien.

"Otro carcinoma baso celular. Gracias a las revisiones constantes y a mis maravillosos médicos, todo está bien, aunque sin la venda su apariencia es mucho peor que esto, ¡lo juro!", escribió el actor de 48 años al lado de una selfie en la que aparece con una vendita en la nariz. Como en las otras ocasiones en las que se sometió a un tratamiento similar, aprovechó la oportunidad para concientizar a sus seguidores sobre lo importante que es utilizar bloqueador solar ante cualquier exposición extrema al sol.

A principios de mes, el actor de Logan publicó una imagen similar sobre la quinta vez que pasó por el procedimiento y enfatizó en las consecuencias por no usar bloqueador solar. "La forma más leve de cáncer, pero es igual de grave", aseguró en su publicación.

En noviembre de 2013, Jackman reveló que le habían removido células cancerosas de su rostro por primera vez. El actor acudió al médico mientras filmaba X Men: Days of Future Past y una maquillista descubrió un pequeño punto de sangre en su nariz. En vez de tomarlo a la ligera, hizo caso a su esposa, Deborra-Lee Furness y solicitó una revisión médica.

Desde entonces, Hugh Jackman tiene una revisión cada tres meses. En 2014, durante una entrevista que ofreció mientras promocionaba X-Men, explicó que estaba enfrentando la situación de forma realista. "Es muy probable que me aparezcan más, lo que es común para alguien que creció en Australia en donde no recuerdo que alguien me advirtiera sobre la importancia de usar bloqueador solar".