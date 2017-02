Adamari López enternece a sus fans con una foto de su hija y la nieta de Johnny Lozada Amaia, la nieta del ex menudo, nació el jueves pasado con su abuelo presente en el momento en el que llegó al mundo

En tan sólo una semana que tiene de vida, Amaia, la nieta de Johnny Lozada ya se ganó el corazón de los admiradores de su abuelo al igual que el de sus compañero de trabajo, en especial el de Adamari López. La conductora de Despierta América quedó enternecida con la nieta de su amigo -e hija de Natalia Lozada- y fue de las primeras en darle la bienvenida a la bebé. Feliz de poder compartir un momento tan especial en la vida del ex Menudo, la también actriz publicó una linda foto de la niña junto a Alaïa, la hija de Adamari.

“Me muero de amor con estas dos princesas Alaïa y #Amaia Gracias Nana (Natalia) por permitirnos compartir este momento tan importante en tu vida. Te Amo Mucho, sé que serás una maravillosa y amorosa madre. ¡¡Dios me las bendiga!!”, escribió Adamari en el pie de foto de la imagen. En ella, Alaïa y Amaia aparecen juntas, dormidas y muy tranquilas, una sensación que, de acuerdo a sus seguidores, se transmite con sólo mirarlas.

La foto publicada por Adamari es la segunda en la que se muestra la carita de Amaia, quien llegó al mundo el jueves pasado por parto natural, una experiencia que el mismo Johnny pudo presenciar. Nervioso pero emocionado a la vez, el hoy abuelo de 49 años de edad contó que estuvo en la sala de parto junto a su esposa y ayudaron a Natalia a traer al mundo a la bebé. "Como mi esposa fue cesárea yo no pude estar en ninguno de los partos de mis hijos, de ninguno de los tres. En Puerto Rico cuando es cesárea no te dejan. En este caso nosotros tuvimos la oportunidad. Me dejaron entrar", contó sonriente ante las cámaras del programa matutino.

Para Johnny fue algo sin precedentes y que creó un nuevo recuerdo en su familia. "Primero me dio cosa, me dio cosa, pero fue emocionantísimo. A mi esposa le pusieron a agarrar una pierna y a mi otra y pues el papá de la niña ayudando a la esposa", recordó.

Desde los primeros minutos de vida de Amaia, Johnny quedó enamorado de la bebé. En su cuenta de Instagram se pueden apreciar varias fotografías de la pequeña aunque sólo en una aparece su carita. "Esa es la primera vez que tengo la oportunidad de agarrarla en mis brazos y, ustedes no lo pueden ver en esa foto señores, pero me está mirando", platicó de una imagen en la que abuelo y nieta se conocieron por primera vez.