Tras finalizar su divorcio, Marc Anthony pagará una mensualidad de $10,000 a Shannon de Lima durante 3 años La modelo venezolana también se quedará con dos lujosos apartamentos que se encuentran en una zona exclusiva de la ciudad de Miami

Esta semana los abogados de Marc Anthony y Shannon de Lima se presentaron ante una corte de Miami para finalizar el divorcio de sus clientes. Ni Shannon ni Marc estuvieron presentes, aunque el salsero sostuvo una llamada telefónica muy breve con la jueza. Los reporteros de El Gordo y la Flaca se dieron la tarea de revelar ciertos detalles sobre la controvertida separación, misma que se dio después de la presentación de Marc Anthony y Jennifer López, su ex-esposa, durante la última presentación de los Latin Grammy.

VER GALERÍA El lujoso edicifio donde solían vivir Marc Anthony y Shannon de Lima en la ciudad de Miami. Foto: YouTube

Anteriormente se reportó que Marc daría una “cortesía” a Shannon, más los detalles no fueron revelados hasta esta semana. Durante los procedimientos legales se dio a conocer que el intérprete de Vivir mi vida dará una manutención de 10,000 dólares mensuales a la modelo venezolana durante 3 años. Shannon también se quedará con dos lujosos apartamentos que se encuentran en una zona exclusiva de la ciudad de Miami. En total la vivienda tiene un valor de 1.5 millones de dólares, pero existe una cláusula muy particular dentro del acuerdo: Marc no tendrá que pagar manutención si Shannon decide casarse nuevamente dentro de 3 años.

VER GALERÍA Los abogados de Marc Anthony viendo los últimos detalles del divorcio de su cliente. Foto: YouTube

La modelo, de 29 años de edad, no podrá hacer ninguna declaración pública en cuanto a los detalles de su divorcio. Tampoco podrá hacer ningún comentario “desfavorable” sobre su ahora ex-esposo, ni “pronunciar su nombre públicamente”. Este cuenta como el cuarto divorcio del cantante, quien cumplirá 49 años de edad el próximo septiembre.

VER GALERÍA

A través de un comunicado, Marc y Shannon confirmaron la disolución de su matrimonio el 19 de diciembre: “Luego de un período de consideración, hemos decidido mutua y amistosamente poner fin a nuestro matrimonio de dos años. Les pedimos privacidad durante este proceso difícil. Ninguno de los dos emitiremos más comentarios al respecto”.

Homenajeado como Persona del Año durante la última entrega de los Latin Grammy, Marc cantó un medley de sus mayores éxitos, que concluyó con una sorpresa: la aparición de Jennifer López, con quien interpretó el clásico Olvídame y pega la vuelta de Pimpinela. Jennifer y Marc lo dieron todo en su interpretación, jugando con la letra de la canción para avivar las llamas de los rumores sobre una posible reconciliación, una tensión que llegó al máximo hacia el final de la canción cuando se plantaron un beso.

VER GALERÍA El beso que compartieron Jennifer López y Marc Anthony durante la última edición de los Latin Grammy. Foto: Getty Images

Según la revista People, un allegado a la pareja asegura que el matrimonio de Shannon y Marc no funcionó debido a que el cantante “está demasiado ocupado con su carrera; se la pasa de gira y grabando, lo cual lo distancia de sus relaciones sin darse cuenta”. La misma fuente reveló que aún cuando la venezolana acompaña al intérprete de Hasta que te conocí, parece que no es suficiente para acaparar la atención de Marc: “Aunque estaba a su lado, ella sentía que él estaba en otro planeta”.

Pero ante los rumores de una posible reconciliación con Jennifer, Benny Medina, el manager de J-Lo, rápidamente aseguró que Jennifer y Marc “absolutamente, categóricamente” no están juntos, según reportó el portal TMZ. Debido a que comparten la custodia de sus hijos, Emme y Max, la convivencia entre ellos seguramente jamás cesará.