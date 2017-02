Mamá soltera se disfraza de hombre para llevar a su hijo a un evento escolar de “padre e hijo” “Le dije a mi hijo que invitara a su abuelo, pero me respondió ‘No, ven tú. Tú eres mi mamá y mi papá’”

Una fotografía de Whitney Kittrell, una mamá soltera, está arrasando en las redes sociales. La imagen, que muestra a la madre disfrazada de varón mientras abraza a su hijo, viene acompañada de una anécdota hermosa: “Mi hijo llegó a casa con un recado de su escuela que decía que habían programado un evento de padre e hijo. Mi corazón se desplomó; le dije que invitara a su abuelo, pero me respondió ‘No, ven tú. Tú eres mi mamá y mi papá’”.

VER GALERÍA

Whitney no le pudo decir que no a su hijo: “Esta mañana me puse un atuendo ‘de papá’, me pinte algunos vellos faciales, y me fui a desayunar con mi hijo. Me dio mucha pena, pero también me dio mucho gusto cuando me introdujo a sus amigos diciendo ‘les presento a mi mamá y también a mi papá”. Pero el momento que realmente lleno de alegría a Whitney ocurrió durante despedida: “Mi hijo corrió detrás de mí, me abrazo fuertemente y susurró ‘Mamá, yo sé que siempre me apoyas y que haces cualquier cosa por mi. Muchas gracias. Te quiero mucho’”.

VER GALERÍA

Hace tres años que la mamá estadounidense prometió cuidar y “hacer lo que sea” por a su hijo: “Sabía que tendría que salir de mi zona de confort para darle una vida buena a mi hijo. Así ha sido; ya sea jugando deportes con él o matando algún insecto sin gritar mucho”. Aunque no siempre sabe si está haciendo lo correcto, Whitney dice que, sin duda alguna, siempre “le hago saber que lo quiero mucho”.