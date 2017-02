Joy Villa defiende su polémico vestido a favor de Trump en los GRAMMY La cantante desfiló en la alfombra roja con un vestido que tenía impreso el slogan de la campaña del presidente Trump

En la alfombra roja de los GRAMMY vimos toda clase de estilos, desde los más glamorosos hasta los más exóticos, incluso algunos de ellos dieron de qué hablar, tal fue el caso del vestido que lució la cantante Joy Villa. La joven artista, nacida en California, vistió un vestido con la leyenda Make America Great Again, slogan de la campaña presidencial de Donald Trump. En la parte inferior del elaborado modelo, se leía el apellido del mandatario republicano.

VER GALERÍA Así llegó a la entrega de premios y segundos después, se despojó de la capa. Foto: Getty Images

En cuanto pisó la red carpet, en las redes sociales se hicieron todo tipo de comentarios sobre la polémica prenda. Al inicio, Joy se dejó ver con una gran capa blanca y cuando tuvo la atención de los paparazzi, se despojó de la prenda que la cubría y mostró orgullosa su vestido, el cual daría de qué hablar por horas. Mientras hay quienes apoyan su derecho a expresarse libremente, hay otros que la critican por su activismo a favor del presidente. Curiosamente, el vestido fue creado por el diseñador Andre Soriano, quien migró de las Filipinas a los Estados Unidos para materializar sus sueños dentro de la industria de la moda.

VER GALERÍA La cantante agradeció en sus redes sociales el apoyo de sus fanáticos. Foto: Instagram Joy Villa

A través de su cuenta de Instagram, Villa de defendió de aquellos que la atacaron. La intérprete publicó el siguiente mensaje, acompañado de una fotografía de la prenda: “Go big, or go home. Se puede ser firme en lo que uno cree, o caer por lo que no crees. Por encima de todo, hice una decisión de tolerancia y amor. Vean a las personas sobre la política, llévate a ti mismo con dignidad, siempre. La vida está hecha para ser vivida, así que vivan valientemente”. Si Villa pretendía llamar la atención, vaya que lo logró, pues según Fox News, luego de modelar el vestido pro Trump, las ventas de su EP I Make the Static se dispararon en iTunes y Amazon.

En entrevista con Hollywood Reporter, Soriano dijo que él era un orgulloso americano y habló acerca de su creación y el trabajo de Villa. “Hay una gran cantidad de personas que están en el poder y que realmente están malinterpretado lo que significa este país”, dijo. “Me encanta este lugar. Soy de las islas Filipinas, soy un americano orgulloso. Me encanta este país. Soy una minoría, Joy es aforamericana. América es sobre los inmigrantes”.