Otorgan prestigioso premio al fotógrafo Burhan Ozbilici por retratar el asesinato del embajador de Rusia en Turquía Mevlut Mert Altintas asesinó a Andre Karlov, el embajador ruso a Turquía, en frente de varios espectadores y Burhan Ozbilici, un fotógrafo de la AP, no titubeó al documentarlo

El 19 de diciembre del 2016 un sujeto, quien después fue identificado como Mevlut Mert Altintas, asesinó a sangre fría a Andre Karlov, el embajador ruso a Turquía. Sucedió en medio de una galería de Ankara y frente a varios testigos. Andre se encontraba dando un discurso cuando fue baleado por Mevlut, quien después gritó “¡No se olviden de Alepo! ¡No se olviden de Siria!”

Aunque se encontraba en una situación muy peligrosa, el fotógrafo Burhan Ozbilici no titubeó al documentar la escena. La AP, agencia para la cual trabaja, ni siquiera le había asignado la cobertura del evento, pero como buen fotógrafo de noticias Burhan estaba preparado para lo inesperado: "El evento se veía rutinario. Era la inauguración de una exhibición de fotografías de Rusia, hasta que un hombre con corbata y traje oscuro sacó un arma. Me quedé estupefacto, pensé que se trataba de una obra de teatro”, contó el fotógrafo hace unas semanas.

Hoy Burhan fue otorgado un premio por parte del World Press Photo, quien reconoció su labor impresionante: “Fue una decisión muy, muy difícil, pero finalmente sentimos que la foto del año era una imagen explosiva que realmente indica el odio de nuestro tiempo”, contó Mary Calvert, quien forma parte del jurado.

Recordando el terrible momento, Burhan contó cómo se mantuvo en control: “Estaba asustado y confundido, pero me vi parcialmente tapado por una pared e hice mi trabajo: tomar fotografías”. Cabe recordar que el asesino murió pocos minutos después tras intercambiar fuego contra varios policías. "De volver a encontrarme en una situación similar, no sé que haría. No lo puedo predecir, pero me gustaría que esto no le suceda a nadie y en ninguna parte", comentó Burhan.