Lista completa de los ganadores de la 59ª entrega de los GRAMMY

La 59ª entrega de los GRAMMY fue una noche inolvidable. El Staples Centre se llenó de grandes estrellas y la gran ganadora de la noche fue Adele con cinco gramófonos dorados. Entre los premios más importantes con los que arrasó, se encuentran Álbum del año, Grabación del año y Canción del año.

A poco más de un año de su muerte, David Bowie arrasó en los GRAMMY con cuatro gramófonos dorados gracias a su último disco Blackstar, el cual fue lanzado dos días antes de que cantautor muriera por complicaciones del cáncer que padecía. De forma póstuma, Bowie conquistó las categorías de: Mejor actuación rock, Mejor álbum de música alternativa, Mejor ingeniería musical en un álbum de música no clásica y Mejor Diseño de Empaque. A continuación te presentamos la lista completa de ganadores.

Álbum del año: 25, Adele​

Grabación del año: Hello, Adele

Canción del año: Hello, Adele y Greg Kurstin

Mejor artista revelación: Chance the Rapper

Mejor actuación en solitario: Hello, Adele

Mejor actuación en dúo o grupo: Stressed Out, Twenty one pilots.

Mejor álbum vocal pop tradicional: Summertime: Willie Nelson Sings Gershwin, Willie Nelson

Mejor álbum vocal pop: 25, Adele

Mejor álbum de dance/electrónica: Skin, Flume

Mejor álbum de rock: Tell Me I'm Pretty," Cage the Elephant

Mejor álbum de música alternativa: Blackstar, David Bowie

Mejor álbum de Rock Urbano Alternativo Latino: iLe, Ilevitable

Mejor disco de Pop Latino: Jesse & Joy, Un besito más

Mejor Álbum de Música regional Mexicana (incluyendo tejana): Un Azteca en el Azteca, Vol1., Vicente Fernández

Mejor álbum urbana contemporánea: Lemonade, Beyonce

Mejor álbum R&B: Lalah Hathaway Live, Lalah Hathaway

Mejor álbum de rap: Coloring Book, Chance the Rapper

Mejor álbum de country: A Sailor's Guide to Earth, Sturgill Simpson

Mejor álbum jazz vocal: Take Me to the Alley, Gregory Porter

Mejor álbum jazz instrumental: Country for Old Men, John Scofield

Productor del año: Benny Blanco; Greg Kurstin; Max Martin; Nineteen85; Ricky Reed.

Mejor video musical: Formation, Beyoncé