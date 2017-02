Tras su ruptura con el ‘Chicharito’ Hernández, Lucía Villalón se refugia con sus amigas

Un amigo es quien te quiere y te cuida. Quien está en los buenos y en los malos momentos. Un amigo es alguien que te hace reír pero también te hace llorar, te hace ver la realidad aunque te duela. Quien te felicita por cada logro o te regaña cuando no haces las cosas bien. Quien se enfada cuando le decepcionas y te perdona cuando estas arrepentido. Quien desinteresadamente te hace sentir bien por el mero hecho de ser tu. Un amigo es quien tiene la confianza de abrir su corazón por muy humillante que resulte el problema. Quien no juzga sino que apoya. Quien te hace sentir especial por muy fea que estés cuando lloras, quien te hace reír cuando duele y quien te acompaña pase lo que pase... toda la vida. Y se me olvidan seguro millones de cosas que cada día haces para demostrarme que soy una afortunada por tenerte... pero en resumen... En las buenas y en las malas... TÚ ERES MI AMIGA. Y YO SOY LA TUYA. Y SIEMPRE, SIEMPRE, SIEMPRE VA A SER ASÍ. FELIZ CUMPLEAÑOS MI AMIGA! Te adoro @evita_b

A video posted by Lucia Villalon Puras (@lucia_villalon) on Feb 9, 2017 at 1:27pm PST