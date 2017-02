¡Así luce el extravagante clóset de Kim Kardashian! La estrella de tv contó que guarda toda su ropa para heredársela a su hija mayor

Kim Kardashian pasó parte de su fin de semana haciendo algo de limpieza de primavera. La estrella de televisión compartió a través de su Snapchats una serie de videos en el que deja ver parte de su extenso guardarropa, así como algunos de sus atuendos más característicos a lo largo de los años. Con tanta ropa, podría pensarse que estrella de Keeping Up With The Kardashians es desordenada, pero nada de eso. Cada uno de los vestidos está etiquetado con la fecha y el evento en el que fueron utilizados.

“Todas las cosas que he usado”, señala orgullosa la esposa de Kanye West. En el video se aprecian varias prendas colgadas y ordenadas a la perfección. “¿Se acuerdan es esto?. Lo usé en el concierto de Prince. Este otro fue para la portada de Vogue, es de Alber Lanvin… mi vestido de la gala del MET… Este otro lo utilicé para el show de Balmain”, y así continúa señalando las costosísima prendas que atesora en su clóset.

“Todo está etiquetado”, indicó mientras señalaba otros montones de ropa. “Éste lo usé una vez en París, Vegas en mi cumpleaños, Art Basel, Jay Leno… ¿Ustedes se acuerdan de este modelo que usé en los GRAMMY? ¿Qué tal este vestido de la fiesta de los Oscar de Elton John?”. También mostró aquellas prendas que aún no estrena y habló acerca del episodio del reality Keeping Up With the Kardashians en el que su marido, el rapero Kanye West, entra a su clóset y se deshace de varias prendas, que desde su punto de vista, no eran de buen gusto.

Kim desea heredar sus más preciadas pertenencias a su hija mayor. Foto: Getty Images

A pesar de que Kanye limpió todo el lugar, Kim parece haber salvado varias de sus preciadas piezas y las está guardando para alguien muy especial: su hija North, de cuatro años de edad. “Lo más divertido de todo, es que conservé varias cosas… todos son recuerdos. Incluso cuando Kanye pensó que había terminado con todo mi guardarropa, guardé en secreto varias cosas para que mi hija las use algún día”.