El vídeo con el que Michael Bublé ha regresado tras las buenas noticias sobre la evolución de su hijo

En noviembre del pasado 2016, Michael Bublé y Luisiana Lopilato confirmaban una de las noticias más duras que podían dar: a su hijo, el pequeño Noah, de tres años, le habían diagnosticado cáncer. En aquel momento, el cantante dejó claro que su trayectoria artística quedaría pausada para que pudiera concentrar toda su atención en su niño. "Suspendo mi carrera musical por la enfermedad de mi hijo", declaró.

Recientemente, la pareja ha respirado aliviada al saber que Noah está respondiendo bien al tratamiento. "Nuestro hijo Noah ha estado evolucionando favorablemente durante su tratamiento, y los médicos son muy optimistas acerca del futuro de nuestro pequeño niño. Él ha sido valiente en todo momento y seguimos inspirados por su coraje. Agradecemos a Dios por la fortaleza que él nos ha dado a todos nosotros. No tenemos palabras para expresar nuestra gratitud a los medicos y cuidadores", explicaban en el comunicado que emitieron para anunciarlo. Así, en un momento de mayor tranquilidad para ellos, Michael Bublé ha hecho a sus fans un gran regalo musical lanzando el esperado videoclip de su single I believe in you.

-Michael Bublé sobre la salud de su hijo Noah: 'Los médicos son muy optimistas sobre el futuro de nuestro pequeño'

-¡Abrazos y muchos mimos! El regalo más especial para Noah Bublé

-El hijo de Michael Bublé recibe tratamiento contra su enfermedad en una clínica de Los Ángeles

El artista ha publicado a través de su cuenta en YouTube este vídeo, creado por su amigo, Derek Hogh, que forma parte del elenco del popular programa Dancing with the stars. "Ha sido un enorme privilegio formar parte de esto. Soy un gran fan de Michael desde hace mucho tiempo. Creo que él personifica la positividad. Es una fuerza del bien, no solo por su música, también como ser humano", ha declarado Derek a la revista People.

El vídeo, lleno de positividad, ha logrado conmover a todos los fans del artista, que en apenas un día casi han llegado al medio millón de reproducciones. ¿Conseguirá emocionarte a ti también? Dale al play y descúbrelo.