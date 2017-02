¡Adorable! Adam Levine recibe su estrella de la fama, pero es su hija quien se lleva el protagonismo

Adam Levine, líder y cantante del grupo Maroon 5, ha destapado su estrella en el célebre Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles. Un acontecimiento de por sí muy importante para el músico que ha sido aún más especial debido a la presencia de su mujer, la modelo Behati Prinsloo, y su hija, Dusty Rose.

La pequeña Dusty Rose Levine vino al mundo el pasado miércoles 21 de septiembre de 2016 en California. La niña ya casi tiene cinco meses y sus padres no quisieron dejarla en casa en este día marcado en el calendario de Adam. Sonriendo en brazos de la pareja, de pie sobre la estrella de su papá... Dusty Rose logró acaparar los focos protagonizando algunos momentos entrañables que fueron captados por las cámaras.

VER GALERÍA

Como es lógico, el cantante se mostró encantado con su reconocimiento: "Esto es una locura. No voy a disimular, esto es muy guay", dijo Adam, de 37 años, quien se presentó al acto en la famosa avenida Hollywood Boulevard vestido con traje gris oscuro, camisa negra y gafas de sol. Behati, de 37 años, llevaba un vestido largo negro con sandalias a juego y una chaqueta de pelo.

El artista subrayó que él y su banda son originarios de Los Ángeles y recordó cómo se escapaban de jóvenes a ver conciertos en las salas Troubadour, Roxy y Whisky a Go Go. "Este es uno de los días más increíbles y especiales de mi vida, y nunca lo olvidaré", señaló, dando las gracias a todas las personas que, de una u otra manera, lo han apoyado a lo largo de su trayectoria.

VER GALERÍA

Entre los oradores invitados a la ceremonia estaba Sammy Hagar, vocalista de la banda de rock Van Halen, quien destacó del homenajeado que, además de ser un artista con múltiples talentos, es una persona muy dedicada a su familia. "He mirado la lista de personas que podrían estar hoy aquí recibiendo una estrella y, en lo que se refiere a mi lista, Adam está arriba del todo. Felicidades, colega", dijo Hagar. Por su parte, el músico Blake Shelton, compañero del cantante de Maroon 5 en el programa televisivo The Voice, subrayó que nunca ha tenido un amigo "tan honesto y leal" como Levine.

VER GALERÍA

La banda de pop-rock Maroon 5 debutó en 2002 con el disco Songs About Jane y su último trabajo hasta la fecha es el álbum V, editado en 2014. En solitario, Levine ha participado como actor en películas como Begin Again (2013) y se ha desempeñado como juez e instructor en el programa televisivo de talento musical The Voice.