Todos los detalles de los GRAMMY 2017, ¡así será la espectacular noche! Además de ser una de las más nominadas, Beyoncé es una de las estrellas más esperadas

Al fin llegó el momento de una de las entregas más esperadas del año: los GRAMMY 2017. La 59ª edición de los premios se llevará a cabo este domingo 12 de febrero a las 8pm en el Staples Centre en Los Ángeles, California. La gala será presentada por el humorista James Corden; sí el mismo que realiza el divertido segmento de Carpool Karaoke. Como cada año, los GRAMMY tendrán a las mejores estrellas sobre el escenario y por lo que se ha revelado en el line-up, este año será inolvidable.

Beyoncé anunció hace un par de semanas su embarazo de gemelos. Foto: Instagram Beyoncé

La actuación de Beyoncé, era hasta hace unos días un rumor, sin embargo ésta ya ha sido confirmada. Así que con todo y su linda pancita de gemelos, ‘Queen B’ promete dar una presentación espectacular, aunque eso sí, se ha advertido que será menos explosiva que otras, debido a su condición.

Aunque está llevando con calma su participación en los GRAMMY, fuentes cercanas al show contaron al portal TMZ que ‘Bey’ prepara muchas sorpresas para la gran noche, la cual es su primera presentación desde que anunció su embarazo. Seguramente recuerdas los MTV Video Music Awards de 2011, cuando presumió su primer embarazo de Blu Ivy, su primogénita, quien en unos meses se convertirá en hermana mayor. Además de ser una de las estrellas más esperadas de la noche, ‘Bey’ lidera las nominaciones con nueve menciones, entre ellas tres de las más importantes: Álbum del Año (Lemonade), Canción del Año (Formation) y Grabación del Año.

Todo está listo para la 59ª entrega de los GRAMMY. Foto: Instagram Recording Academy

Se ha confirmado a Katy Perry, que llega al escenario de los GRAMMY con un nuevo tema, Chained to the Rhythm. Otra de las grandes sorpresas de la noche será Lady Gaga, quien compartirá el escenario con Metallica. Durante el show Demi Lovato, Andra Day y Tori Kelly, junto con Little Big Town rendirán un homenaje para celebrar la música los Bee Gees y el 40° aniversario de Saturday Night Fever.

Tras una fabulosa actuación en el Super Bowl, Gaga está lista para conquistar el escenario de los GRAMMY. Foto: Getty Images

También se esperan las actuaciones musicales de Adele, The Weeknd, Daft Punk, Bruno Mars, John Legend, Cynthia Erivo, Carrie Uniderwood, Keith Urban, entre otros.