Gigi Hadid confiesa sobre su noviazgo con Zayn Malik: 'Yo di el primer paso' Al parecer, la modelo de Victoria's Secret ya había fijado su atención en el cantante de One Direction

La relación entre la modelo Gigi Hadid y el ex One Direction, Zayn Malik, es una de las más tiernas de Hollywood. Las fotografías que ambos comparten con sus seguidores en Internet no hacen más que corroborar que entre ellos existe una relación perfecta que se ha convertido en el referente de muchas chicas, quienes buscan un noviazgo parecido. Y aunque Zayn ha demostrado ser todo un caballero con su novia, el ángel de Victoria's Secret reveló que fue ella quien dio el primer paso para iniciar su relación.

En su reciente visita a The Ellen DeGeneres Show, Gigi habló sobre los inicios de su noviazgo, detalle que sus fans desconocían por completo. Ante las cámaras fotográficas y las páginas de las revistas, se contó la historia de que entre ellos surgió algo más que amistad en 2016; sin embargo, la historia completa sólo la conocían ellos dos y algunos de sus allegados.

La forma en la que ambos se conocieron fue tan casual como la de cualquier otra pareja: ambos coincidieron en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. La misma semana de ese afortunado encuentro, la pareja tuvo su primera cita, una salida que Gigi hizo lo posible por que sucediera.

"Él había ido a Nueva York para el Victoria's Secret Fashion Show un año antes, pero no apareció. Entonces pensé: 'Iré al after party para verlo ahí', pero tampoco fue", platicó.

Hadid recordó cómo fue su primer encuentro juntos: "En la primera cita los dos actuamos muy normal por, digamos, 10 minutos. Después fui yo quien le dijo: 'eres muy guapo'", reveló ante las preguntas de Ellen DeGeneres. Además, confesó que uno de sus principales chistes juntos fue la reacción de ambos cuando vieron el video viral de Noah Ritter, un niño conocido como The Apparently Kid, que ganó popularidad después de aparecer en un segmento de noticias en Pensilvania.

Gigi y Zayn conectaron de inmediato y desde entonces son inseparables. La pareja dejó de mantener su relación en secreto poco después de que fueran captados juntos y los rumores sobre su romance empezaran a fluir.