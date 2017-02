Camila Sodi, feliz con su nueva relación con Javier 'Chicharito': 'Confianza recuperada y el amor' Esta semana ¡HOLA! México confirmó con imágenes exclusivas el romántico encuentro en París de Camila Sodi y Javier 'Chicharito' Hernández

La reciente soltería de Javier 'Chicharito' Hernández duró muy poco. Tan sólo hace un par de semanas se reveló que la relación entre él y la reportera española, Lucía Villalón, llegó a su fin y esta semana ¡HOLA! México confirma que el delantero del Bayer ha vuelto a encontrar el amor. El futbolista fue visto en una cita muy cariñoso junto a la actriz mexicana Camila Sodi, ex esposa de Diego Luna, sin duda un inesperada pareja que tomó a todos por sorpresa.

Camila Sodi parece estar muy emocionada con el inicio de esta nueva etapa de la que no había dado ninguna pista en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, la actriz de 30 años de edad compartió un par de fotografías de su viaje a París a donde, según informó una amiga cercana a HOLA! US, llegó aproximadamente hace una semana.

Justo en una de esas fotografías, Camila envió un tierno mensaje que cobra sentido después de las imágenes publicadas en la edición impresa de esta semana de ¡HOLA! México. "La cara de la felicidad absoluta. La confianza recuperada y el amor", escribió la actriz al lado de una imagen en donde se le ve sonriente y comiendo un pastelillo, con la Torre Eiffel de fondo.

En otra de sus fotografías Camila agregó un mensaje en francés: "Bailamos en la calle, tomamos el desayuno, el almuerzo, vemos las vistas... pero ¿dónde está mi baguette? Gracias por este día", comentario en el que etiquetó a @hdriouch, al parecer, la cuenta privada de Javier.

Por su parte, el futbolista no ha hecho comentarios ni publicaciones al respecto de su nueva relación. Sin embargo, en su cuenta pública de Instagram destaca la ausencia de las fotografías en las que aparecía junto a Lucía Villalón, un romance que habían anunciado a las páginas de ¡HOLA!, los llevaría al altar este año. La española siguió sus pasos y en el perfil de su álbum virtual ya no aparecen las fotografías junto a su ex novio, pues eliminó todo rastro de su relación como si nunca hubiera sucedido. En cambio, publicó un video agradeciendo a su amiga Evita, a quien a forma de felicitación de cumpleaños le envió un tierno mensaje agradeciéndole por estar con ella en las buenas y en las malas.