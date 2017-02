Casper Smart tiene un nuevo entrenador en el gym y es ¡Sylvester Stallone! El bailarín publicó un video en el que el Stallone lo ayuda con una pesada rutina de ejercicio

Casper Smart está decidido a dejar atrás su figura como bailarín y transformar su cuerpo en uno más musculoso. Por ello, desde hace unos meses su cuenta de Instagram está llena de fotografías y momentos de él en el gimnasio dando su mejor esfuerzo para lograr su objetivo. Y para cumplir esa meta, el ex de Jennifer Lopez no pudo conseguirse a un mejor entrenador que Sylvester Stallone, quien compartió con él algunos de sus mejores tips para ejercitarse.

VER GALERÍA

Stallone, famoso por su protagónico en la saga Rocky, es reconocido por tener uno de los cuerpos más musculosos de Hollywood y ayudó a Casper a hacer unas cuantas flexiones con peso extra. El bailarín publicó en sus redes sociales un video en el que entrena bajo la tutela de Sylvester y, aunque hace un gran esfuerzo, termina cansado de tanta intensidad. "Un día normal, haciendo flexiones con cadenas junto a Sylvester Stallone y Laurence NG", escribió Smart junto al video en el que no para de hacer ejercicio con cadenas en la espalda.

Un vídeo publicado por Beau Smart (@beaucaspersmart) el 8 de Feb de 2017 a la(s) 3:13 PST

- J-Lo está orgullosa de ser una ‘cougar’ y reveló por qué ahora prefiere a los hombres jóvenes

- FOTOS: Casper Smart intentó reconquistar a Jennifer López con un ramo de flores

- Casper Smart, el ex novio de Jennifer López, protagonista de un aparatoso accidente automovilístico

Casper Smart regresó a la pesada rutina de ejercicio que conoció cuando se preparaba para interpretar a un luchador en la cinta Street. En ese entonces, el también actor de 29 años tuvo que ponerse en forma y casi no salía del gimnasio. "No puedo aumentar mi talla solo con el boxeo. Es tanto ejercicio de cardio que termino perdiendo peso, por eso también debo hacer pesas", contó a People en 2015 sobre sus entrenamientos. Casper reveló que después de boxear y ensayar las peleas, tenía sesiones de 12 horas de rodaje. ""Acababan cerca de la medianoche o una de la madrugada y me iba al gimnasio una hora u hora y media más. Luego entraba al sauna por 15 minutos. Dormía cerca de seis horas y volvía a empezar la rutina al otro día", explicó.