Matt Damon casi rompe en llanto al enterarse que George y Amal Clooney serán papás Hace un par de semanas George Clooney le contó al actor que él y su esposa esperaban gemelos

Matt Damon está muy emocionado con la gran noticia que esta semana acaparó la atención de Hollywood: George y Amal Clooney están en la dulce espera de gemelos. Aunque casi todo el mundo se enteró este jueves gracias a la confesión de un amigo de la pareja, Matt fue uno de los primeros en escuchar del mismo Clooney sobre el embarazo y casi rompe en llanto de la alegría.

George y Amal no han hecho declaraciones públicas sobre la visita de la cigüeña, pero están tan ilusionados con la buena noticia que no pudieron contenerse para compartirla con sus amigos más cercanos. "Estuvimos rodando juntos este otoño y, en un momento concreto, me cogió del brazo y me llevó a una esquina para contarme algo", explicó Matt Damon sobre cómo se enteró del embarazo de Amal. "¡George me lo dijo y casi me pongo a llorar!. Estoy tan feliz por él... Y le pregunté que de cuánto tiempo. 'Ocho semanas', me respondió'", continuó en una entrevista para Entertainment Tonight Canada.

Matt estaba muy feliz por lo que acababa de escuchar que fue muy difícil para él contener las lágrimas. Con la experiencia que tiene como padre, Damon reaccionó y 'regañó' amistosamente a Clooney por revelar algo tan emocionante que él considera fue antes de tiempo.

"En vez de llorar, reaccioné diciéndole: '¿Te has vuelto loco? No se lo digas a nadie más, ¿no conoces la regla de las 12 semanas?'. Por supuesto que no sabía nada de eso", recordó Matt sobre la plática tan emocionante que ambos tuvieron en el set de Ocean's Eight. "Me contestó con un 'Déjame en paz' y cuatro semanas después le pregunté si todo estaba bien. Me dijo que no me preocupara", agregó.

Matt y George sostienen una muy buena amistad que les ha permitido conocerse mejor fuera de los sets de grabación. Por ello el actor de Jason Bourne está seguro de que Clooney y Amal serán excelentes padres. "Estoy muy emocionado por los dos. Tengo que decirlo, ella es maravillosa y creo que a George le ha tocado la lotería en ese sentido. Van a ser unos padres geniales, esos niños tienen mucha suerte de tener los padres que tienen", dijo muy feliz.