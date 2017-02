¿Será Elizabeth Warren, la senadora que se ha vuelto toda una sensación, la primera presidenta de los EU? ¿Quién es Elizabeth Warren? ¿Por qué se cree que podría ser la primera presidenta de los Estados Unidos? ¡Conoce a la senadora de Massachusetts!

Elizabeth Warren nació el 22 de junio de 1949 en Oklahoma City y tiene 67 años de edad. La senadora de Massachusetts siempre ha sido considerada una de las personas más importantes dentro del Partido Demócrata y últimamente ha sido una de las críticas más severas de Donald Trump.

Hace un par de días Warren fue forzosamente silenciada por Mitch McConnell, el Líder Mayoritario del Senado, mientras ella intentaba leer una carta que fue escrita por Coretta Scott King, la viuda de Martin Luther King Jr. Dicha carta criticaba al senador Jeff Sessions, quien fue nominado por Donald Trump para el tribunal federal, pero a McConnell le salió el tiro por la culata, pues tras mandar callar a Elizabeth, el argumento de la senadora obtuvo aún más atención.

El ‘hashtag’ #LetLizSpeak rápidamente se disparó en las redes sociales y Rachel Maddow, del canal MSNBC, interrumpió su propio programa para entrevistar a Warren. “Me han puesto una tarjeta roja”, lamentó la senadora, quien rápidamente continuó leyendo la carta de Coretta en una sesión de Facebook Live, la cual obtuvo más de 5 millones de visitas en menos de un día.

Warren siempre ha sido una de las figuras más destacadas entre los demócratas y, aunque anteriormente indicó que no pensaba postularse para la presidencia, Elizabeth siempre fue mencionada con frecuencia por varios politólogos durante las elecciones presidenciales del 2016. El año pasado la senadora al final dio su apoyo a Hillary Clinton, pero incluso se creyó que Warren estaba entre las cinco personas favoritas para hacerle mancuerna Clinton de vicepresidente (Hillary finalmente eligió a Tim Kaine).

Es casi seguro que Clinton no volverá a entrar a la carrera presidencial por tercera vez, así que la posibilidad de que Warren se pueda postular para la presidencia del 2020 siguen creciendo. La trifulca que montó Mitch McConnell antier no hizo más que elevar el perfil de la senadora, aparte de regalarle lemas muy poderosos y eficaces: “Pueden callarme, pero no pueden cambiar la verdad”, dijo Warren cuando fue entrevistada en CNN poco después.

Cabe aclarar que teniendo en cuenta la última temporada de campañas, y cuánto trabajo la senadora tiene actualmente en su plato, seguramente no se sabrá nada sobre su candidatura muy pronto. Pero las semillas de quién podría ser la contrincante más fuerte de Trump ya han sido plantadas — y por los mismos republicanos.