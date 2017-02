Ricky Martin y la tierna historia de su infancia que recordó después de su show en San Remo El boricua fue uno de los cantantes internacionales que pusieron a bailar al público del histórico festival italiano

Ricky Martin puede sumar satisfactoriamente a su lista de conciertos exitosos el que ofreció esta semana en Italia. El cantante puertorriqueño inauguró el histórico Festival de San Remo con una presentación que llevó a la audiencia a dar un recorrido por el pasado con los temas más destacados de las dos décadas de carrera de Ricky Martin. Sin embargo, momentos después de su presentación, el también actor recordó algunos pasajes de su infancia cuando una reportera le mostró una cuchara de madera. ¿Qué tenía qué ver este utensilio con la vida de Ricky?

"Cuando era chico me la pasaba dando vueltas en mi casa con una cuchara, no para cocinar, sino para jugar a que era un micrófono", dijo emocionado de revivir esa historia que sus admiradores más apasionados leyeron por primera vez en Yo, el libro autobiográfico que el cantante publicó en 2010. Ricky no sólo recordó ese bello momento de su infancia que lo marcó y preparó para ser el exitoso intérprete que hoy es reconocido en casi todo el mundo, también habló de otras historias que cuenta en su libro y lo que significó para él publicar sus propias palabras. "Me ayudó mucho a recordar todas las cosas que viví. Varias personas se acercaron y me contaron que les pareció muy importante para sus vidas", contó.

Además de la emoción de recordar sus primeros pasos en la música, Ricky dio lo máximo para el público que lo esperaba esa noche frente al escenario. Ahí, lleno de energía y un excelente estado físico a sus 45 años de edad, el también actor hizo un guiño a los noventa con temas como Livin' La Vida Loca, La Bomba, María y La Copa de la Vida. Además, puso a todos a bailar con Vente Pa'ca y La Mordidita.

Contento con la energía del concierto, el puertorriqueño utilizó sus redes sociales para revelar lo bien que se la pasó esa noche: "¡Gracias Italia! ¡Qué hermosa noche, público lo maravilloso!", escribió en Twitter. En su cuenta de Instagram, el cantante compartió un breve video en donde se ve alistándose para el concierto: "Italia, nos vemos esta noche en el festival", dice en perfecto italiano.

Aunque se trataba de un festival muy importante para la carrera de Ricky, ni sus hijos ni su pareja, Jwan Yosef, lo acompañaron en el viaje a Europa, quizá por los pocos días que pasaría ahí. El panorama pinta diferente para cuando Ricky inicie la serie de conciertos en Las Vegas a partir del próximo abril, una estancia que podría prolongarse hasta octubre. Minutos antes de subir al escenario, el cantane hablaba por teléfono muy sonriente y animado, aunque no reveló con quien conversaba.