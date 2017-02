Confirmado: ¡George y Amal Clooney esperan gemelos! Un amigo de la pareja asegura que George y Amal se convertirán en padres de dos bebés

Este año está cargado de gemelos para las celebridades. Beyoncé no es la única que se encuentra en la dulce espera de dos bebés y Madonna no se queda atrás luego de anunciar oficialmente que adoptó a dos niñas de Malaui. A la lista se suma Amal Clooney, la abogada y esposa de George Clooney, quien —aunque su manager no ha confirmado nada, pero de acuerdo a reportes de AFP— está embarazada y pronto debutará como mamá de gemelos.

La noticia la dio a conocer un amigo de George y Amal, aunque prefirió mantener su identidad en el anonimato. "Está embarazada de gemelos", fue lo único que dijo. El informante se reservó detalles como el sexo de los bebés o la fecha en la que nacerán. Sin embargo, varios medios internacionales especulan que la abogada de 39 años de edad se encuentra en su segundo trimestre y, junto a George, podría recibir la visita de la cigüeña en junio.

Amal se vio envuelta en rumores de embarazo desde la semana pasada, cuando en su última aparición pública parecía estar escondiendo su barriguita, esfuerzo que no resultó exitoso. La pareja visitó Barcelona, en donde se les vio felices cenando junto a Nick y Nina Clooney, padres del actor. Amal cambió su estilo femenino por prendas más holgadas; sin embargo, el vestido negro y la chaqueta que uso esa noche no permitieron que su barriguita se notara.

George Clooney, quien solía ser uno de los solteros más codiciados, debutará como padre a los 55 años de edad. El actor y la experta en Derechos Humanos se casaron por el civil el 29 de septiembre de 2014 en una lujosa y privada ceremonia celebrada en Venecia. Un mes más tarde, el 25 de octubre, la pareja volvió a darse el sí acepto en el Reino Unido. La fiesta fue organizada por la familia de Amal, quienes querían festejar con ella ese día tan importante pero no pudieron viajar a Venecia.

Antes de contraer matrimonio con Amal, George Clooney portaba el título de "Eterno soltero", sobrenombre que se ganó luego de varias relaciones amorosas y su breve matrimonio de cuatro años con la actriz Talia Balsam. Por esa razón, Amal llamó la atención de los medios, que pronto notaron que la mujer que había logrado adueñarse del corazón de Clooney no sólo era bella e inteligente; sino que también tenía un excelente gusto por la moda. En cuestión de semanas, Amal se convirtió en un referente de las alfombras rojas.