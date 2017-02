EXCLUSIVA DE HOLA! USA: Cristián de la Fuente y Angélica Castro, al estilo Mr. y Mrs. Smith

No cabe duda que Cristián de la Fuente y Angélica Castro forman una de las parejas más bellas y seys de la televisión latina. Los presentadores y actores chilenos llevan 15 años casados y han criado juntos a Laura, de 12, pero la química y la pasión que sienten el uno por el otro es evidente para quien los conoce. Para nuestra edición de marzo, los invitamos a una sesión de fotos en que ambos dieron rienda suelta a su sensualidad y su sentido de la moda, y a jugar con la idea de una pareja de espías letales—nuestros propios Mr. y Mrs. Smith.

Junto con la sesión de fotos, Cristián y Angélica nos abrieron la intimidad de su relación. Cuando les preguntamos sobre el secreto para mantener viva la llama de la pasión, ambos respondieron de distintas pero complementarias maneras. “Es una mezcla de muchas cosas”, indicó Angélica, “comunicación, amistad, querer siempre lo mejor para el otro...”. Pero Cristián fue un poco más directo: “¡Es la paciencia que ella me tiene!”, disparó.

Angélica nos contó de su pasión por la moda desde pequeña, que la llevaba a rediseñar prendas a su medida para conseguir su estilo “hippie-chic”. “Soy así desde chiquitita, desde que tenía cinco años”, indicó la ex modelo, actriz, empresaria y presentadora. “Si mi mamá me regalaba un pantalón, yo le cortaba una pierna y le pegaba otra, le sacaba una manga a la camisa o la manchaba con blanqueador, para decorarla”.

Esa capacidad de jugar con las prendas también se aplica a su relación con Cristián. Según el actor, es ella la encargada de comprarle toda su ropa. “Ella me hace el trabajo completo”, agregó, sugerente. “Me viste y me desviste”.

¿Y una coincidencia? Ambos creen que el secreto de su estilo es simple: menos es más, y no “esforzarse demasiado” o, como dice el dicho en inglés que cita Cristián: “Don't try too hard”.

Finalmente, no te pierdas la trastienda de esta sesión de fotos, a través del ojo único de ¡HOLA! TV:



