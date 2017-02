A una década de la muerte de Anna Nicole Smith, su madre revela: 'No he visto a mi nieta en siete años' Hace una década la actriz y modelo Anna Nicole Smith falleció a causa de una intoxicación médica

Aún 10 años después de haber fallecido, la historia de Anna Nicole Smith y su familia sigue dando de qué hablar. La actriz y modelo fue encontrada sin vida en la habitación de un hotel en Florida, cinco meses después de tener a su segunda hija, una niña llamada Dannielynn cuya custodia quedó a cargo de su padre, el fotógrafo Larry Birkhead, después de varios test de paternidad. Justo en este aniversario luctuoso la mamá de Anna Nicole, Virgie Arthur, reveló que no ha visto a su nieta en siete años y, entre lágrimas, pide a Larry que la deje pasar más tiempo con ella. "Quiero ser parte de la vida de Dannielynn. Es la hija de mi hija y la única viva en esa línea. El papá de Anna falleció, su hermano también... No es justo para ella que no conozca a su familia materna. ¡No es justo!", reclamó la mujer de 65 años en una conmovedora entrevista con Daily Mail.

En su plática Virgie recordó los primeros años de su hija -cuyo verdadero nombre es Victoria Lynn Hogan-, a quien describió como "divertida, alegre y hermosa". Afligida, pero esperanzada a que su nieta sea igual de curiosa que Anna, Virgie agregó: "(Larry) Un día vas a tener problemas con Dannielynn y aunque no nos dejas ser parte de su vida, seguimos aquí y un día ella sola vendrá a a buscarnos". Un poco desesperada por volverse a reunir con la niña, envió un mensaje directo para ella: "Espero que un día vengas a buscarnos, bebé, así podrás ver cómo vivió tu mamá y lo divertida que era".

A pesar del reclamo de Virgie, Larry asegura que si ella quiere ver a su nieta, puede hacerlo en cualquier momento. "Si la mamá de Anna quiere visitar a Dannielynn, sabe cómo localizarme y puede llamarme cuando guste", dijo el fotógrafo en un episodio de Steve Harvey Show. En su plática, Larry detalló que cuidar de su hija sin la presencia de Anna Nicole ha sido muy difícil. "Es mucho trabajo, pero también son muchas recompensas. Cada día es como una aventura, un reto. No tienes tiempo suficiente y desearías contar con esas manos extra para que te ayuden", confesó.

Anna Nicole falleció el 8 de febrero de 2007, aunque las causas iniciales apuntaban a una sobredosis de metadona, los reportes finales explicaron que la actriz y modelo de 39 años murió por una mezcla "fatal" de medicamentos, pero ninguno de ellos era ilegal. Su cuerpo fue encontrado en un hotel en Florida cinco meses después de haberse convertido en madre por segunda ocasión. Tan sólo tres días después de que Dannielynn naciera, Daniel, el primogénito de Anna Nicole falleció a los 20 años de edad, quien también murió por una sobredosis de medicamentos.

