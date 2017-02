Tras casi 40 años de matrimonio, la vedette Iris Chacón y su esposo Junno Faría se separan “La vedette de América”, quien alcanzó la fama en los años setentas y ochentas, confesó que trató de reconciliarse, “pero no se pudo. Es un lazo que se rompe”.

“Me siento triste y dolida por muchas cosas. Pero siempre he tenido que tomar decisiones ante situaciones difíciles, de caminos duros de recorrer y los he caminado con la frente en alto”. Esas fueron las palabras con las que Iris Chacón, la vedette boricua, confirmó la noticia de su separación al diario Primera Hora. Tras casi 40 años de matrimonio con Junno Faría, “La Bomba de Puerto Rico” confesó que trató de reconciliarse, “pero no se pudo. Es un lazo que se rompe”.

Entendiblemente, Iris se encuentra muy triste, pero también aliviada: “Estamos los dos aliviados, hay cosas que no puedes seguir guardando por la salud física y mental. Obviamente no estoy alegre; me siento triste y dolida por muchas cosas. Pero siempre he tenido que tomar decisiones ante situaciones difíciles, de caminos duros de recorrer y los he caminado con la frente en alto. En este momento me toca llevar esta situación, y lo voy a hacer lo mejor posible y a la altura de lo que soy, una profesional”.

El abril del año pasado “la Vedette de América” presentó Yo Soy Iris Chacón, la biografía en donde contó los detalles más importantes e íntimos de su vida: “No es fácil escribir y contar la historia de tu vida dejando al descubierto momentos íntimos y delicados. En la introducción, escribí estas palabras que muestran mi sentir: ‘Y aquí estoy desnuda y con amor para contarles mi historia y la de todos los que, haciéndome el camino difícil o placentero, fortalecieron mi carácter y me ayudaron a no rendirme ante las adversidades”.

A sus 66 años de edad, la bailarina y también cantante no ofreció más explicaciones sobre su separación, pero sí pidió respeto: “Luego de un periodo de consideración, hemos mutuamente y de manera amigable, decidido poner un alto a nuestra relación matrimonial, tomando la difícil decisión de separarnos”.

Iris y Junno procrearon a Katiria, su única hija. Anteriormente la puertorriqueña estuvo casada con Elín Ortiz, quien también fue esposo de Charytín Goyco, pero se divorciaron en 1975.