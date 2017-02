Tras un año libre de cáncer, Pau Donés, de Jarabe de Palo, anuncia recaída

Luego de luchar intensamente contra la enfermedad, Pau Donés había anunciado a sus seguidores en abril pasado que estaba completamente libre del cáncer de colon. Sin embargo, el cantante español no tenía la batalla ganada, pues el día de hoy informó, a través de sus redes sociales y su sitio oficial, que el cáncer había regresado. En el texto, el cual ha dejado devastados a sus seguidores, Donés cuenta que a pesar de la noticia, él seguirá adelante con sus planes y también detalla cómo fue que se dio cuenta de esta recaída.

“Llevaba un año limpio. Los marcadores tumorales a 0. En los scaners no se veían tumores. El cangrejo estaba tan dormido que incluso llegué a creer que me había curado. Mientras tanto seguía preparando nuestra vuelta al ring. Un disco, una gira y un libro. 2017 iba a ser un año glorioso. De pronto recibo una llamada del hospi. En el último control los marcadores han subido. Me hago un TAC (scaner) y escondido en el peritoneo encuentran un pequeño tumor. ¡Oh, oh! Malas noticias”.

"Pasé un par de días pensando. El cangrejo volvía a despertarse. ¿Qué consecuencias podría tener eso? ¿Cómo iba a afectar a nuestros planes? Llevaba un año y medio en casa, un año y medio estupendo, disfrutando del otoño, del mar, de la familia, de paseos por la montaña inexplicables. Aunque a medida que pasaba el tiempo, las ganas de volver a pisar un escenario se convirtieron en una necesidad de primer orden. Después de darle muchas vueltas, llegué a la conclusión de que no iba a dejar que el cangrejo me volviera a apartar de la música. Me daba igual. Pasara lo que pasara, dijeran lo que dijeran, en 2017 Jarabe volvía a los escenarios”.

Sin perder el ánimo, el intérprete está decidido a seguir con sus proyectos para este 2017, sin dejar de lado su lucha contra la enfermedad, a la cual hace referencia como ‘el cangrejo’. “Llamé a mi oncóloga, Elena Élez, y le expliqué todo lo que tenía en mente para este año y que, a pesar de las últimas noticias, no iba a dejar de hacer. La jefa (así llamo a la doctora Élez) me dijo que ni se me ocurriera dejar mis planes de lado”.

El artista termina su mensaje asegurando que balanceará su carrera musical con su tratamiento médico y que ‘el cangrejo’ no lo detendrá. “Estrenaremos disco en breve, estrenaremos también libro y a partir de mediados de marzo empezamos con los conciertos (...) Habrá días que estaré al 100%, otros que no tanto. Habrá días en que me sobrará la voz, y otros en los que me falte. No pasa nada, porque ahí estaré cuando levanten el telón, en uno de los lugares en donde mejor me siento, en uno de los lugares donde más me gusta estar, firmes y a la orden, cantando para ti. Volveremos a compartir nuestras vidas, cosa que con gusto hacemos desde hace muchos años”.

“Y al cangrejo, como vengo haciendo desde que le conocí, le dedicaré solo 5 minutos al día, aunque eso sí, durante las actuaciones me acordaré de María, de Andrés, de Lino, y pensaré en todas aquellas personas a las que el bicho se llevó por delante. Y también en todas aquellas que como yo lo siguen toreando día a día. A todos van dedicados los conciertos de este año. Conciertos, directo, viajes, escenarios. Como dicen en Italia, non vedo l’ora di cominciare (no veo el momento de empezar). En nada nos volvemos a ver las caras. ¡Hasta pronto Music Lovers!”.

En septiembre de 2015, Donés anunció que había sido operado de cáncer en el colon y por ello canceló su gira. En los meses siguientes a su recuperación, el cantante mostró una lucha valiente contra la enfermedad. En los primeros meses de 2016 anunció que al fin había terminado su tratamiento y eso le dio las fuerzas necesarias para preparar su siguiente disco, en el cual seguirá trabajando, pese a su más reciente diagnóstico.