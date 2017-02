Alejandro Fernández y Luis Miguel: el conflicto de dos grandes cantantes A finales de 2015 se anunció una gira entre ambas estrellas, pero una de ellas no cumplió con el contrato

En noviembre de 2015, las fans de Alejandro Fernández y Luis Miguel despertaron con una noticia que parecía materializar uno de sus sueños más grandes: ambos cantantes juntarían sus voces en una gira sin precedentes que recorrería México, Sudamérica y Estados Unidos. El hijo de Vicente Fernández se encargó de anunciar la noticia con un par de pistas fáciles de descifrar: la fotografía de un crucigrama en el que se podía leer el nombre de las canciones de ambos, enmarcado con las letras AFLM y decorado con un par de mancuernas y una corbata tejana. Sin embargo, ese sueño no se cumplirá y en su lugar quedó el inicio de una batalla legal por parte de El Potrillo, que reclama a El Sol por el incumplimiento de del acuerdo musical al que habían llegado.

Tal como publica ¡HOLA! México en su reciente versión impresa, el proyecto no ha podido continuar a pesar de los esfuerzos económicos que el equipo de Alejandro Fernández hizo, según informan los representantes del Potrillo. Los retrasos y la falta de compromiso de Luis Miguel provocó considerables pérdidas económicas para Fernández y su empresa de entretenimiento Star Productions. La agencia estaba comprometida a aportar cinco millones de dólares para que la gira viera la luz, además habían pactado adaptarse a los horarios de Luis Miguel; sin embargo, el tour que habían planeado para 2016, no avanzó. Por ello, la agencia solicita la devolución del dinero, a la que podría sumarse una compensación por "daños y perjuicios".

"Después de año y medio de grandes esfuerzos por parte mía y de mi equipo de trabajo por darle a nuestro público una gran gira; lamentablemente no pudimos llegar a ningún acuerdo. Me hubiera gustado mucho complacer con este proyecto a todo mi público que siempre me ha apoyado y razón por la cual podemos tener esta carrera. Siempre he tenido un gran compromiso con mi gente, pero las cosas no sucedieron como queríamos; y aunque no se haya podido realizar esta gira, seguiré con mis fechas y les aseguro que vienen más y mejores cosas, dando lo mejor de mí para todos ustedes, y mientras unos construyen muros, yo siempre seguiré Rompiendo Fronteras", fueron las palabras de Alejandro Fernández tras hacerse público el enfrentamiento de ambos cantantes.

Según un comunicado emitido por Star Productios, las negociaciones iniciaron en 2015 para que los cantantes salieran de gira de abril a noviembre de 2016. "Ambos artistas firmaron con el promotor de la gira acuerdos preliminares sujetos a la posterior y necesaria celebración de un contrato formal de prestación de servicios artísticos con el mismo promotor. (...) A finales del primer trimestre de 2016 se reanudaron las negociaciones de la mencionada gira, para ver si estuviese en condiciones de realizarse de marzo a septiembre del año 2017. El tiempo siguió transcurriendo sin que se elaboraran ni firmaran los contratos (...) por lo que nos hemos visto en la necesidad de presentar un procedimiento legal en el que se hacen del conocimiento a la autoridad una serie de hechos relacionados con las negociaciones iniciales de la gira".

La agencia se reservó los detalles sobre el proceso legal, que por razones legales y de confidencialidad prefirieron omitir. Sin embargo, revelaron esta información para alertar al público y a los medios de comunicación para que no resulten engañados por publicidad engañosa sobre una gira que, hasta el día de hoy, no existe.

Luis Miguel fue citado a comparecer el pasado 25 de enero a la Procuraduría General de Justicia en la Ciudad de México; sin embargo, el cantante y su equipo de abogados no se presentaron. La cita tenía como objetivo informar al intérprete de La Incondicional las acusaciones en su contra, según reveló Rodrigo Lazo Corvera, abogado de Alejandro Fernández. Ante la ausencia de Luis Miguel, la Fiscalía de Asuntos Especiales agendará una nueva fecha para que ambas partes comparezcan.

Sin hacer comentarios al respecto y manteniendo el hermetismo sobre su vida, El Sol luce visiblemente recuperado y parecía que haría un regreso a los escenarios después de lanzar un video con el que celebró 35 años de carrera artística. Al parecer, Luis Miguel ha invertido su tiempo en un nuevo proyecto: llevar la historia de su vida a la pantalla chica. “Me ha tomado mucho tiempo decidir contar mi historia, y siempre he buscado el equipo indicado para traerla al público de la manera correcta”, explicó el también actor de 46 años a finales de noviembre.