Taylor Swift y Tom Hiddleston tuvieron un romance de junio a septiembre del año pasado Tom Hiddleston revela por qué usó la famosa playera ‘Amo a Taylor Swift’ El actor inglés también habló de su ex novia y se refirió a ella como una "mujer asombrosa"

Las relaciones amorosas de Taylor Swift son de lo más comentadas y cada mínimo detalle es motivo de revuelo… Por ejemplo, uno de ellos es la curiosa playera que vistió el actor Tom Hiddleston durante una escapada a la playa con la cantante y sus amigas. El inglés de 35 años y la intérprete tuvieron un sonado romance de junio a septiembre y en ese tiempo, no dejaron de demostrarse lo mucho que se amaban, incluso con detalles tan cursis como el famoso tank top que decía ‘I love T.S’ (Yo amo a Taylor Swift).

VER GALERÍA Las fotografías de Tom con la famosa playera dieron la vuelta al mundo. Foto: Grosby Group

El actor será la portada del nuevo número de la revista GQ Magazine y como nunca, abrió su corazón acerca de la relación que tuvo con la cantante y habló sobre la famosa prenda, que quedó inmortalizada en fotografías. Hiddleston explicó el motivo que tuvo para usar la playera. “La verdad es que, era 4 de julio, un día feriado y estábamos jugando, me resbalé y me lastimé la espalda”.

VER GALERÍA Hiddleston contó que el tank top fue parte de una broma. Foto: Grosby Group

Tom siguió con su relato. “Me quería proteger de los rayos del sol y dije: ‘¿Alguien tiene una playera? Y uno de sus amigos respondió, ‘Tengo esto’”. El amigo de ‘Tay’ le acercó el famoso tank top “I heart T.S.” (Yo amo a Taylor Swift), el cual tiene todo el squad de la cantante. “Todos nos reímos de eso. Fue una broma”. Pero la broma se salió de control, pues en los alrededores de la playa donde estaban había fotógrafos. El actor se dejó ver un poco frustrado por el hecho de que la curiosa playera le diera tanta atención y se convirtiera en el emblema de su romance.

VER GALERÍA A pesar de que su relación no funcionó, él tiene los mejores recuerdos de ella. Foto: Grosby Group

Agregó que las fotografías fueron tomadas sin su consentimiento y fuera de contexto, sin embargo el grupo de amigas de su ex novia compartió en sus redes sociales fotos de ese día y durante la entrevista, él no reparó en ello. En cuestión de horas, las imágenes de Tom con la playera se hicieron virales en las redes sociales. “Nadie tenía el contexto de esa historia. Todavía trato de hallar la forma de tener una vida personal y protegerla, pero al mismo tiempo sin esconder nada”.

VER GALERÍA Estuvieron juntos de junio a septiembre del año pasado. Foto: Grosby Group

“Estaba impactado sobre la atención que recibí. La playera se convirtió en un símbolo”, señaló el pelirrojo. Además de la anécdota, Tom también habló sobre su ex pareja y no tuvo más que halagos y buenas palabras. “Taylor es una mujer asombrosa. Ella es generosa, amable y adorable, pasamos el mejor tiempo juntos”. También desmintió las versiones que apuntaban a que su romance con la estrella era algo publicitario: “Por supuesto que fue real”. El protagonista de Thor asegura que ambos estaban buscando una relación normal. “Así que decidimos salir a cenar, irnos de viaje… Ella es increíble. Pero una relación bajo los reflectores… Una relación siempre lleva trabajo. Y no sólo se trata de los reflectores. Es todo lo demás”.