Kylie Jenner Vs. Kylie Minogue, la ganadora de los derechos por el nombre es... La joven Kardashian intentó registrar su nombre para comercializar su línea de cosméticos, pero la cantante australiana no permitió que se quedara con los derechos

En su camino como empresaria, Kylie Jenner está decidida a llegar muy lejos y poco a poco empieza a quedar atrás su imagen como chica del reality familiar para darse a conocer como una mujer innovadora. Sin embargo, la menor de las Kardashian se topó con un detalle que podría cambiar por completo los planes de línea de maquillaje, en la que ha estado trabajando desde hace tiempo. Para darle un toque más personal a sus productos, la hermana de Kim Kardashian quiso nombrar su marca Kylie, igual que ella, pero no esperaba que la cantante australiana Kylie Minogue ya tuviera registrado el nombre desde hace un par de años.

VER GALERÍA

En 2014, Kylie Jenner solicitó registrar su nombre para llamar así a la línea de cosméticos y futuros productos de belleza que tiene planeado lanzar; lo que no esperaba es que el nombre ya estuviera tomado nada más que por la intérprete de Can't Get You Out of My Head, quien legalmente se opuso a los proyectos de Jenner. Con documentos en mano, Minogue asegura que el nombre Kylie ya está tomado para servicios de entretenimiento, además -según revela People- la chica sólo es "un personaje secundario en una serie de televisión", mientras que ella es "una artista internacionalmente conocida, humanitaria y activista a favor de la lucha contra el cáncer, conocida simplemente como Kylie".

La Oficina de Patentes de Estados Unidos falló a favor de Minogue luego de meses de litigio, prohibiendo a Jenner usar el nombre como marca registrada, de lo contrario tendría que pagar regalías a Minogue. A la hija de Kriss Jenner no le agradó mucho la respuesta de la australiana ni de la oficina de patentes y planea apelar la decisión en los próximos días, quizá con un plan B bajo la manga.

VER GALERÍA

Mientras Kylie resuelve los derechos de su nombre para usarlo en sus productos de maquillaje, la también modelo se enfoca en la línea de ropa que lanzó junto a su hermana Kendall Jenner. La primera colección, que combinó el estilo de ambas la primavera pasada, incluía zapatos, vestidos, pantalones y tops con los detalles sofisticados de Kendall y el estilo bohemio de Kylie. "Esta colección es muy importante para nosotras porque es un reflejo de nuestro punto de vista en el mundo de la moda actual", reveló Kendall el año pasado, cuando el mundo conoció las inspiraciones de las famosas hermanas a la hora de elegir cómo vestir.