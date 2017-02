Britney Spears, más unida que nunca a su hermana Jamie Lynn, luego del trágico accidente de su sobrina La 'Princesa del Pop' pidió a sus fanáticos orar por la salud de la pequeña Maddie

La familia de Britney Spears atraviesa por duros momentos. La vida de la pequeña Maddie, hija de Jamie Lynn Spears –hermana menor de ‘Brit’- pende de un hilo. La cantante está seriamente afectada y ha pedido a sus seguidores que se unan a sus plegarias para que pronto se recupere de este trágico accidente. Ahora, como hermana mayor, la cantante tiene que ser el apoyo fundamental de Jamie Lynn, tal y como lo hizo hace ocho años, cuando anunció a través de la revista People que se convertiría en madre a sus 16 años de edad.

VER GALERÍA Tiempos felices... Britney en la cima de su carrera y su hermana participando en tv. Foto: Getty Images

Hace 10 años, Jamie Lynn se abría camino en su carrera como actriz en la exitosa serie de televisión Zoey 101 de Nickelodeon. Tenía dos años como la protagonista del show, cuando anunció que tendría un bebé, al lado de su novio, Cassey Aldridge, tan sólo dos años mayor que ella. Al informar a sus padres sobre su condición, éstos decidieron alejarla de los reflectores para que llevara su embarazo en total calma y discreción. Con el nacimiento de Maddie, llegó la madurez para Jamie y el año pasado, en entrevista con When the Lights Go Out de TLC, habló sobre lo difícil que fue ser madre a tan corta edad.

VER GALERÍA Jamie Lynn le dio una segunda oportunidad al amor y se casó con el empresario Jamie Watson en 2014. Foto: Instagram Jamie Lynn Spears

“Tenía 16 años, estaba embarazada e iba a convertirme en madre. Era la estrella infantil que se había quedado embarazada. Se dijeron muchas cosas horribles sobre mí. La gente decía: 'Sí, claro, por supuesto que te has quedado embarazada'. Ahora, cuando miro hacia atrás, no consigo creérmelo. Era una niña, tenía que crecer fuera de la vista de todo el mundo", confesó entre lágrimas, la joven aspirante a cantante de música country.

Para los padres de la joven tampoco fue fácil digerir esa noticia. "Creía que era broma", confesó su madre, Lynne Spears. "Jamie estaba... mal. Fueron tres años muy duros", detalló su padre, Jamie Spears, quien se refería al estado de su hija menor y a los problemas de la 'Princesa del Pop’, quien por ese entonces luchaba contra sus adicciones y la custodia de sus hijos.

VER GALERÍA Britney Spears pidió oraciones por la salud de su sobrina. Foto: Instagram Britney Spears

Aunque el panorama era complejo para los Spears, sus hijas tomaron las riendas de su vida. Britney regresó a la música y recuperó a sus hijos, mientras que Jamie se apartó del padre Maddie y reencontró el amor en el empresario Jamie Watson y se casaron en 2014. Además de eso, su carrera como cantante de country repuntó.

- La hermana de Britney Spears presenció el accidente de su hija Maddie

A unos meses de esa entrevista, Jamie Lynn y su familia se encuentran orando por la pronta recuperación de Maddie. Según los reportes de TMZ la niña de ocho años se encuentra estable pero en condiciones críticas, luego de sufrir un accidente con un vehículo todoterreno, el cual cayó en un estanque. Los reportes policiacos indican que Jamie Lynn, la madre de la pequeña estaba presente en el momento del accidente, al igual su padrastro, Jamie Watson, así como otros integrantes de su familia.