Meghan Markle y la verdad detrás del supuesto anillo con la letra 'H'

La vida de Meghan Markle tuvo un gran cambio desde que empezó a salir con el Príncipe Harry el verano pasado. Poco a poco la actriz de Suits se ha ido acostumbrando a estar rodeada de cámaras y fotógrafos atentos a cada detalle de su rutina, de la ropa que usa o los accesorios que porta. Justo esta semana, Markle de 35 años desató las alarmas mientras compraba flores cerca del Palacio de Buckingham porque parecía llevar en la mano derecha un anillo con la letra 'H', accesorio que muchos creyeron se trataba de una muestra de amor entre ella y el joven Príncipe.

Sin embargo, la joya de Meghan no tiene nada que ver con su noviazgo con el hermano del Príncipe William, según pudo confirmar People. La actriz que reside en Toronto en realidad llevaba un anillo de doble aro hecho de oro de 18 quilates, de la joyería Missoma de Londres, un accesorio que compró desde hace tiempo, incluso antes de que iniciara su relación con Harry.

Las imágenes que dieron la vuelta al mundo se trataron de una ilusión óptica creada por las partes que sujetan ambos aros del anillo. De inmediato, los admiradores de la Familia Real Inglesa especularon que era una H, el símbolo perfecto para demostrar lo enamorada que está de Harry y qué tan bien va su relación. La idea no parecía nada extraña después de que la actriz usara una gargantilla dorada con las letras H y M, además de un par de brazaletes iguales que cada uno de ellos usó mientras estaban alejados cumpliendo con sus compromisos laborales.

