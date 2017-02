La Primera Dama también renovó una demanda que tenía contra el 'Daily Mail' por $150 millones Melania Trump llega a un acuerdo con bloguero que la difamó Webster Tarpley tendrá que disculparse con los Trump y además, otorgará a la Primera Dama una suma generosa de dinero.

La Primera Dama, Melania Trump, ha logrado la resolución de la demanda por difamación que interpuso en contra de un bloguero de Maryland, quien acordó disculparse con la familia Trump, además de otorgarle una generosa suma de dinero, así lo informaron los abogados de ella en una declaración dada a conocer el martes por la mañana. “Publiqué un artículo el pasado 2 de agosto de 2016 sobre Melania Trump, el cual estaba repleto de afirmaciones falsas y difamatorias acerca de ella”, indicó en la declaración proporcionada por sus abogados, el bloguero Webster Tarpley.

VER GALERÍA La Primera Dama fue difamada en un artículo publicado el año pasado, en el que se ponía en duda su pasado como modelo. Foto: Getty Images

Tarpley, de 71 años de edad, no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios al respecto. Uno de sus abogados, Danielle D. Giroux, confirmó que se ha logrado establecer el acuerdo. El artículo del bloguero, publicado en agosto, tenía rumores acerca de que Melania Trump habría trabajado en el pasado como escort (acompañante) en la década de los noventas.

VER GALERÍA Melania Trump recibirá una suma de dinero como reparación de los daños. Foto: Getty Images

Los abogados de Trump, de la firma Harder, Mirell & Abrams establecidos en Beverly Hills, declinaron hacer algún comentario sobre la cantidad acordada con Tarpley. “No tenía ninguna base legítima para hacer esas declaraciones falsas y me retracto completamente de ellas. Tengo conocimiento que estos datos falsos fueron muy dañinos para la señora Trump y su familia; así que de la manera más sincera, me disculpo con la señora Trump, su hijo, su esposo y sus padres por hacer esos falsos señalamientos”, indicó el acusado, a través de un comunicado difundido por sus abogados.

VER GALERÍA Tarpley se disculpará con los Trump. Foto: Getty Images

La ex modelo de 46 años también ha demandado al sitio web Daily Mail, el cual publicó un artículo similar al de Tarpley en agosto pasado. Melania Trump ya había presentado antes una demanda por $150 millones de dólares contra Mail Media Inc. en Maryland, pero un juez determinó a principios de mes que no debería haberse presentado en ese estado y la desestimó. En esta ocasión, Trump hizo una nueva demanda, pero ahora en el estado de Nueva York, ciudad en la que el medio de comunicación tiene oficinas.

“(Melania Trump) Tuvo una oportunidad única, como una persona extremadamente famosa y conocida, además de como ex modelo, imagen de marcas y empresaria de éxito, de lanzar una marca comercial con varios productos, cada uno de los cuales podría haberle proporcionado relaciones comerciales multimillonarias durante los años en los que ella va a ser una de las mujeres más fotografiadas del mundo”, señala el documento presentado ante la corte neoyorquina.