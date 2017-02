¡Increíble! The Weeknd, pareja de Selena Gomez, es idéntico al papá de la cantante cuando éste era joven

A los fanáticos de Selena Gomez no se les escapa ningún detalle de su artista favorita… Recientemente, una cuenta de Instagram de sus fanáticos llamada @jelenasenergy publicó un comparativo que dejó a todos boquiabiertos. El collage está formado por dos imágenes: en la primera aparecen los padres de Selena con ella en brazos, y en la segunda fotografía se ve a Selena Gomez y a su novio, el cantante The Weeknd. A primera vista, no hay nada extraño con ambas imágenes, pero al verla a detalle, es imposible no notar el gran parecido que tiene el cantante con el papá de su novia, Ricardo Joel Gomez.

VER GALERÍA Selena y The Weeknd, juntos en una cita romántica en enero pasado. Foto: Grosby Group

Entre Abel Tesfaye –nombre real del intérprete- y el padre de la cantante no hay lazo consanguíneo alguno, sin embargo el parecido entre ambos es asombroso y los ‘Selenators’ no dejaron pasar por alto esta coincidencia. El comparativo está acompañado de la siguiente frase: “Cuando te das cuenta que The Weeknd se idéntico al padre de Selena Gomez cuando era joven”.

VER GALERÍA La reacción de los seguidores de la artista no se han hecho esperar; algunos lo encuentran gracioso y otros están asombrados con la similitud. Foto: Instagram jelenasenergy

Los padres de ‘Sel’, Ricardo Joel y Amanda Dawn, eran demasiado jóvenes cuando se convirtieron en padres en 1992. En la imagen, se aprecia a Amanda, de tan sólo 16 años de edad, sosteniendo en sus brazos a la pequeña Selena. A su lado, Ricardo -de origen mexicano- sonríe orgulloso de su familia. Aunque los papás de la estrella se separaron cuando ella tenía cinco años de edad, ambos han sido un gran pilar en la carrera de la también actriz.

VER GALERÍA Selena posando con su mamá y su padrastro. Foto: Getty Images

En 2006, Amanda se casó con Brian Teefey y en 2013 dio a luz a Gracie Elliot Gomez, media hermana de Selena. En tanto, la cantante está orgullosa de sus raíces mexicanas por parte de su padre, quien vive en Texas, y a pesar de su apretada agenda, procura visitarlo y convivir con su familia paterna.