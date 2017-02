Preocupación por el estado de la sobrina de Britney Spears, Maddie de ocho años, tras sufrir un grave accidente El padre de la artista ha declarado: 'Lo que podemos hacer es rezar por nuestra niña'

La familia de Britney Spears atraviesa un momento complicado. La sobrina de la artista, Maddie, hija de su hermana Jamie Lynn y que tiene sólo ocho años, ha sufrido un accidente cuyas lesiones han provocado su ingreso en el hospital. Tal y como publicó TMZ, su estado es muy grave tras haber volcado el vehículo en el que iba durante una partida de caza –un vehículo similar a un quad- en la montaña y se explica que permaneció unos minutos inconsciente bajo el agua -no señala si es porque estaba cruzando o cerca de un río-. Su madre no estaba con ella en el momento del accidente.

VER GALERÍA

Ante estas informaciones, la familia ha reaccionado con el siguiente comunicado enviado por un portavoz: “Los detalles que los medios han dado sobre el incidente de Maddie, hija de Jamie Lynn, son incorrectos. Ahora la familia pide que se respete su privacidad y agradece las oraciones y el apoyo”. No dan sin embargo detalles acerca de lo ocurrido ni tampoco sobre su evolución. El padre de Britney y Jamie Lynn, Jamie Spears, ha declarado a ET: “Lo que podemos hacer es rezar por nuestra niña Maddie”.

Jamie Lynn Spears, hermana de Britney, celebra su 20 cumpleaños con su hija Maddie

Jamie Lynn Spears sigue los pasos de su hermana Britney y debuta como cantante 'country'

El 'renacer' de Britney Spears

VER GALERÍA

Maddie es la única hija de Jamie Lynn, que nació cuando esta, entonces una estrella de la televisión con la serie Zoey 101, tenía 17 años, fruto de su relación con su expareja Casey Aldridge. Jamie Lynn y su hermana Britney están muy unidas y es frecuente que pasen sus vacaciones juntas con sus hijos –la artista tiene dos niños, Sean Preston y Jayden James-.

En declaraciones a People sobre su hija, Jamie Lynn ha dicho: “Tiene un corazón muy dulce. Creo que la he educado con mucha honestidad, pero también con mucho amor. Es una niña muy feliz y no hay nada más que pueda pedir un padre. Es el logro del que me siento y siempre me sentiré más orgullosa”. Actualmente Jamie Lynn está casada con Jamie Watson (desde 2014) y ha enfocado su carrera también al mundo de la música con un álbum titulado The Journey.