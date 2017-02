Johnny Depp podría estar en la ruina: “Gasta alrededor de 2 millones de dólares al mes” El actor de Pirates of the Caribbean supuestamente despidió a Tracey Jacobs, una de las representantes más influyentes de Hollywood, porque ya no quería pagar sus comisiones

Por medio de unos documentos que fueron presentados por los mánagers de Johnny Depp ante una corte, la semana pasada se reveló que el famoso actor de Hollywood podría estar en la ruina. “Gasta alrededor de dos millones de dólares al mes”, reportó el diario Page Six, quien también asegura que Depp no es el tipo de persona que se priva de ningún exceso.

VER GALERÍA Tracey Jacobs y Johnny Depp. Foto: Pinrest

“[Johnny] gastó 75 millones de dólares en 14 casas, 18 millones en un yate de lujo, y 30,000 al mes en vino”, notó el diario. El año pasado Depp se vió envuelto en un divorcio bastante público, mismo que no se finalizó hasta enero del 2017. Amber Heard, su ex-esposa, obtuvo 7 millones de dólares como parte del acuerdo, cantidad que será donada a servicios de caridad.

Hoy Page Six reportó que Johnny despidió a Tracey Jacobs, una de las representantes más influyentes de Hollywood. Cabe recalcar que fue Tracey quien realmente catapultó la carrera del actor, pues a finales de los años ochenta ella sacó a Johnny del programa 21 Jump Street para integrarlo en sus películas más reconocidas (Edward Scissorhand, What’s Eating Gilbert Grape, Ed Wood).

Debido a que se encuentra en aprietos, Page Six asegura que Depp ya no quiere pagar los honorarios de Tracey y por eso decidió cambiar de representantes: “Johnny le dijo a Jacobs y UTA (la empresa que lo representa) que ya no quiere pagar su comisión”. El actor aparentemente firmó un nuevo contrato con CAA, la competencia de su ex-representantes, debido a que la nueva agencia “fue muy sensible con las finanzas de Depp”. Según el informante del diario, “[Johnny] ha estado con Tracy muchísimos años. Esa relación ya dió lo que iba a dar”.

Pero el nuevo equipo de abogados de Johnny ha lanzado una contrademanda ante sus ex-representantes, pues aseguran que TMG (The Management Group), quienes asesoraron al actor durante varios años en cuestiones financieras, “recolectaron 28 millones de dólares en pagos que él jamás aprobó”. TMG rápidamente se defendió: “Depp, y solamente Depp, es responsable por cualquier problema financiero en el que se encuentre hoy”.