Tras su ruptura con el ‘Chicharito’, las lágrimas de Lucía Villalón fueron consoladas por sus padres Aún se desconoce el motivo de su separación, pero Lucía y Javier habían planeado casarse este verano

Luciendo triste y seria, la semana pasada Lucía Villalón fue fotografiada por los paparazzi mientras recorría las calles de Madrid. Aún se desconocen los motivos por los cuales Javier Hernández, alias el ‘Chicharito’, y la reportera decidieron poner punto final a su relación, pues ni la periodista y el delantero del Bayer Leverkusen han dado declaraciones al respecto. Lo que sí está claro es que Lucía cuenta con el apoyo incondicional de su familia ya que, tomada de la mano de su padre y confortada por los abrazos de su madre, la española le puso buena cara al mal tiempo.

Debido a que ninguno de los dos ha publicado alguna fotografía en donde aparecen juntos, algunos fanáticos intuyeron que podría haber una ruptura entre Javier y Lucía, ambos de 28 años de edad. La pareja comúnmente se deja mensajes románticos en sus publicaciones, pero esas expresiones de amor están notablemente ausentes.

En abril del 2015 ¡HOLA! publicó las primeras fotografías de la pareja, que se conoció mientras Javier jugaba para el Real Madrid y ella trabajaba en el canal de televisión del equipo. El siguiente verano, se supone, ambos se darían el ‘sí’ en el altar.

Su actividad en las redes sociales había disminuido desde que se reveló que él y Lucía ya no estaban juntos, pero después de encontrar algo de inspiración, El ‘Chicharito’ retomó sus cuenta de Instagram para publicar una foto de él mismo aparece mirando al horizonte con un panorama de fondo y la siguiente frase: "No mires atrás y te preguntes: '¿Por qué?' Mira hacia adelante y pregúntate: '¿Por qué no?'".

Lucía no se quedó atrás y hoy publicó una fotografía nueva: “De lunes. ¡Muchos besos y feliz semana!"