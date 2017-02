Jennifer López enloquece a los internautas con foto atrevida: “Preparando esta mente y cuerpo para Vegas” La Diva del Bronx publicó una ‘selfie’ para automotivarse, misma que alborotó a toda su fanaticada

¿De qué manera se prepara Jennifer López para actuar en su residencia de Las Vegas? Haciendo mucho ejercicio, por supuesto, también publicando los resultados. Hace un par de días la ex-novia de Casper Smart publicó una fotografía en su cuenta de Instagram que disparó los ‘likes’ y comentarios, y es que la Diva del Bronx aparecía en una pose atrevida y sensual.

“Preparando esta mente y cuerpo para Vegas”, escribió Jennifer debajo de la imagen. La intérprete de On the floor suele compartir gran parte de su vida en sus redes sociales, y parece vivir con pocos tapujos. Hace unos días W Magazine publicó una entrevista con la madre de Emme y Max, hijos que procreó con el cantante Marc Anthony, y dió a conocer que se ahora se considera una ‘cougar’ orgullosa.

“Cuando están en sus veintes, los hombres suelen tener mucho autoestima y hasta son un poco arrogantes”, aseguró López. “En cambio, las mujeres son muy inseguras. Pero luego cambian los papeles; con la edad las mujeres se comienzan a sentir más cómodas en su propia piel mientras que los hombres se vuelven inseguros”.

Después de terminar su relación con el bailarín Casper Smart en agosto pasado, a Jennifer se le ha visto ‘de manita sudada’ con el rapero canadiense Drake. Así lo demostró durante el año nuevo, cuando canceló una presentación en una discoteca de Miami — donde supuestamente se le había pagado 1 millón de dólares — para estar con el rapero en Las Vegas. Tras finalizar el concierto, la pareja también se dio una vuelta por el casino del MGM Grand, donde ambos probaron suerte en las mesas de juego.

En la misma entrevista con W Magazine, Jennifer confesó que no siempre sintió el autoestima que siente ahora: “Nunca supe apreciar mi cuerpo y mi aspecto cuando tenía veinte años. Ahora me siento mejor, me veo y digo ‘¡mírame!’ Pero no de una manera arrogante, sino realmente aceptando mí físico de una manera que no hacía cuando era joven. En realidad no tiene que ver nada con la perfección y, de hecho, aprecio mucho mis cicatrices”.